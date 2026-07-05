Il kitesurf come leva per diversificare l’offerta turistica della Calabria e favorire l’internazionalizzazione della destinazione regionale, puntando su sport, mare e sostenibilità. È il messaggio emerso dalla conferenza stampa dedicata al Formula Kite Youth Men’s European Championships, al Formula Kite Youth Women’s European Championships e al Kite Foil Masters Worlds, in corso a Gizzeria, appuntamenti che richiamano l’élite internazionale della disciplina.

Secondo il presidente dell’Associazione Costruttori Nautici dei 2 Mari, Claudio Guarascio, gli eventi ospitati nel Golfo di Sant’Eufemia rappresentano un modello replicabile per promuovere la Calabria come destinazione turistico-esperienziale fruibile durante tutto l’anno, andando oltre il tradizionale turismo balneare.

Guarascio ha evidenziato come la valorizzazione degli sport acquatici e delle aree naturali protette sia in linea con la strategia della Regione Calabria, richiamando il lavoro portato avanti dal presidente Roberto Occhiuto, dagli assessori regionali all’Ambiente e al Turismo, Antonino Montuoro e Giovanni Calabrese, e dall’Ente Parchi Marini Regionali.

La conferenza, ospitata all’Hang Loose Beach in località Pesci e Anguille e moderata dal giornalista di Sky Sandro Donato Grosso, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del fondatore di Hang Loose Luca Valentini, dell’amministratore unico di Sacal Marco Franchini, del consigliere regionale Emanuele Ionà, del sindaco di Gizzeria Francesco Argento, del consigliere nazionale della FIV Fabio Colella e del dirigente generale del Dipartimento Turismo Roberto Cosentino.

Nel suo intervento, Guarascio ha rilanciato anche il progetto per la realizzazione di un porto ecosostenibile nell’area dei Laghi La Vota, ritenuto strategico per sostenere la crescita della nautica regionale, del turismo nautico e dei cosiddetti sea water sports tourism. Secondo il presidente dei Costruttori Nautici dei 2 Mari, un’infrastruttura portuale consentirebbe di migliorare la logistica delle manifestazioni sportive, offrendo un ricovero adeguato ai gommoni di servizio, oggi movimentati con procedure più complesse, e rappresenterebbe un volano di sviluppo economico per l’intero territorio.

L’associazione, costituita da Ranieri International, Guarascio Group, Prua al Vento, Invictus, Boat Blu Mare, Brettium Boat, Nautica Diving e Cantieri Navali Montesanto, ha quindi rinnovato l’appello affinché si arrivi alla definizione dello studio di fattibilità dell’opera, ritenuta una leva strategica per rafforzare gli eventi internazionali dedicati al kitesurf e consolidare la competitività della Calabria nei mercati del turismo sportivo e nautico.