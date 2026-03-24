Il calcio internazionale torna al Nicola Ceravolo. Catanzaro ospita due partite della Nazionale italiana Under 19 nella fase Elite UEFA di qualificazione al Campionato Europeo 2026, in programma in Galles a fine giugno.

Gli Azzurrini — campioni d'Europa di categoria nel 2023 — scenderanno in campo due volte nel capoluogo calabrese: domani mercoledì 25 marzo alle ore 17 con Italia-Ungheria, e martedì 31 marzo alle ore 15 con Turchia-Italia. Solo le prime classificate del girone staccheranno il pass per il Galles: ogni partita vale tutto.

"Avere due volte la Nazionale al Ceravolo è un privilegio che Catanzaro deve saper cogliere — dichiara l'Assessore allo Sport Antonio Battaglia —. Invito tutti i cittadini a venire allo stadio, a portare voce e colori. Tra quei ragazzi c'è anche Mattia Liberali, uno di casa nostra: è il momento di farglielo sentire".

L'ingresso è completamente gratuito, previa registrazione su ticketing.figc.it.