Lunedì la prima seduta di allenamento per i rossoblù, che prepareranno la stagione 2026-2027 senza lasciare la città. A breve sarà reso noto il programma delle amichevoli estive
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Scatterà ufficialmente domani, lunedì 13 luglio, la stagione 2026-2027 del Crotone targato Leando Greco. Dopo l'avvio delle consuete visite mediche nella giornata di venerdì, i calciatori rossoblù si ritroveranno nel pomeriggio al centro sportivo per sostenere la prima seduta di allenamento agli ordini dello staff tecnico.
Il club pitagorico ha scelto di svolgere l'intera preparazione precampionato in città. Gli squali resteranno infatti in ritiro a Crotone fino al prossimo 25 luglio, utilizzando una struttura cittadina come quartier generale per il lavoro atletico, tecnico e tattico in vista dell'inizio della nuova stagione. Nei prossimi giorni la società comunicherà il calendario delle amichevoli estive, che accompagneranno il percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali della stagione 2026-2027.