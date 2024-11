Negli scorsi giorni erano forti e insistenti le voci che accostavano l’allenatore abruzzese alla squadra emiliana retrocessa in Serie B ma con grandi ambizioni per la prossima stagione

Per Vivarini una pretendente in meno. Negli scorsi giorni erano forti e insistenti le voci che accostavano l’allenatore abruzzese al Sassuolo, squadra retrocessa in Serie B ma con grandi ambizioni per la prossima stagione nella quale i neroverdi saranno sicuramente protagonisti. Bene, manca solo l’ufficialità ma sulla panchina della squadra emiliana, a meno di clamorosi stravolgimenti, si siederà l’ex campione del mondo nel 2006 che ha vissuto la sua ultima esperienza da allenatore, da settembre a novembre 2023, all’Olympique Lione in Francia.