A San Siro Pio Esposito apre le marcature, poi il ribaltone firmato Nusa, Haaland e Larsen. Azzurri già orientati verso i playoff, scandinavi promossi ai Mondiali

L’Italia chiude con una sconfitta il girone di qualificazione ai Mondiali. A San Siro, davanti a 69.020 spettatori, la Norvegia vince 3-1 e conquista il primo posto, mentre gli Azzurri – già praticamente destinati ai playoff alla vigilia – incassano il primo k.o. dell’era Gennaro Gattuso alla sua sesta panchina.

L’avvio degli Azzurri è convincente, con ritmo alto, possesso e diverse conclusioni. Al 9’ Pio Esposito sblocca il risultato con una splendida girata sul secondo palo che illude il pubblico di San Siro. L’Italia controlla a lungo, crea con Dimarco, Politano e Locatelli, mentre la Norvegia resta poco incisiva fino al finale di tempo. Il primo tempo si chiude sull’1-0, con la sensazione di una gara sotto controllo.

Nella ripresa però l’equilibrio cambia. La Norvegia alza il pressing, trova più campo e al 64’ pareggia con Nusa, complice una deviazione di Politano che inganna Donnarumma. L’Italia prova a reagire, ma nel finale cede alla maggiore incisività degli scandinavi. Haaland ribalta tutto in tre minuti: al 78’ insacca sul primo palo con un potente destro al volo, e all’80’ firma il tris approfittando di un pallone perso dagli Azzurri e rifinito da Bobb. In pieno recupero ecco il poker norvegese con Larsen.

Il risultato pesa poco sulla classifica, ma arriva in un momento delicato. L’Italia dovrà ora prepararsi ai playoff per strappare il pass Mondiale, mentre la Norvegia festeggia la qualificazione diretta proprio a San Siro.