Il campione britannico conquista il Gran Premio di Catalogna e firma il suo primo successo al volante del Cavallino Rampante: «Mi avete ricordato chi sono». La Scuderia torna a vincere dopo due anni di digiuno. Sul podio Russell e Norris, mentre Antonelli e Leclerc si ritirano nel finale

Il giorno tanto atteso è arrivato. Lewis Hamilton ha conquistato il Gran Premio di Catalogna a Barcellona, centrando la sua prima vittoria con la Ferrari e regalando alla Scuderia di Maranello un successo che mancava dal 2024.

Per il sette volte campione del mondo si tratta della 106ª vittoria in carriera, un traguardo reso ancora più speciale dal fatto di essere arrivata con il Cavallino Rampante, il team che aveva sognato di guidare fin da bambino.

Alle spalle del britannico hanno chiuso George Russell su Mercedes e Lando Norris con la McLaren, mentre la gara è stata segnata dai ritiri nel finale di Kimi Antonelli e Charles Leclerc.

Hamilton rompe il tabù Ferrari

Dopo mesi di attesa, adattamento e risultati altalenanti, Hamilton è riuscito finalmente a salire sul gradino più alto del podio con la Ferrari alla sua 31ª presenza ufficiale con la squadra italiana.

Una vittoria che ha un significato particolare sia per il pilota britannico sia per la Scuderia, che interrompe un digiuno lungo due stagioni.

Via radio, subito dopo aver tagliato il traguardo, Hamilton ha lasciato esplodere tutta la sua emozione: «Forza Ferrari».

Poi il ringraziamento al team e ai tifosi: «Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l’avrei fatta senza di voi».

Le parole del campione: «Da piccolo sognavo questo momento»

Sul podio e nelle interviste del dopo gara, Hamilton ha raccontato quanto questo successo rappresenti un punto speciale della sua carriera.

«Avevo iniziato con un sogno e poi ho passato un anno orribile, ma non ho mai mollato. Sono 106 vittorie in carriera e sono tutte speciali, ma questa ha qualcosa di unico».

Il britannico ha poi ricordato il legame storico con la Ferrari: «Da piccolo sognavo la Ferrari e di vincere un giorno con questa macchina. Oggi quel giorno è arrivato».

Parole di ringraziamento sono state rivolte anche al team principal Frédéric Vasseur e a tutta la squadra di Maranello: «Il team mi ha sempre sostenuto nei momenti difficili. Abbiamo lavorato insieme per migliorare e non abbiamo mai perso la speranza».

Antonelli e Leclerc, finale amaro

La gara avrebbe potuto avere un epilogo diverso per la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale, che occupava la seconda posizione quando è stato costretto al ritiro a tre giri dalla fine.

Destino simile per Charles Leclerc, fermato da un problema nel finale quando era ancora in lotta per un piazzamento importante. I due ritiri hanno aperto la strada al podio di Russell e Norris.

Ordine d’arrivo: Ferrari davanti a tutti

I primi dieci classificati del Gran Premio di Catalogna:

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar Pierre Gasly Franco Colapinto Liam Lawson Arvid Lindblad

Un segnale per il Mondiale

Hamilton invita alla prudenza nonostante il successo: «La strada è ancora lunga. C’è tanto da lavorare per colmare il divario con la Mercedes».

Ma il trionfo di Barcellona cambia inevitabilmente il clima in casa Ferrari. Dopo mesi di attesa, la coppia formata da Hamilton e Maranello ha finalmente trovato la sua prima vittoria. E per i tifosi del Cavallino potrebbe essere soltanto l’inizio.