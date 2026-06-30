Una stagione da incorniciare, culminata con la conquista del titolo provinciale Primavera "Molino". I Pulcini della Fisiotonik SC di San Lucido hanno scritto una pagina importante della giovane storia del club, laureandosi campioni provinciali al termine di un percorso impeccabile che conferma la crescita di una società nata appena due anni fa.

La formazione sanlucidana ha conquistato il titolo superando in semifinale l'Angelo Andreoli, imponendosi poi nella finale contro la Pro Scalea. Nell'atto conclusivo per l'assegnazione del titolo provinciale, la Fisiotonik SC ha avuto la meglio sull'Olympic Bisignano, formazione approdata alla finalissima dopo aver eliminato il Cus Cosenza e il Soccer Montalto ai calci di rigore.

Un cammino che il club definisce "straordinario" e che rappresenta il punto più alto raggiunto finora da una realtà sportiva giovane, ma già capace di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama del calcio di base cosentino.

I protagonisti del successo sono Cesare De Luca, Alfredo Sirufo, Gabriele Giugnatico, Elias Storoj, Thiago Fuoco, Marcello Provenzano, Renato Mannarino e Jacopo Longobardi, giovani atleti che entrano di diritto nella storia della società.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente Gabriele Novello, dal direttore Michele Di Piedi e dai tecnici Sergeij Storoj e Samuele Musolino, che hanno voluto dedicare il traguardo raggiunto anche alle famiglie dei ragazzi, sottolineando come il titolo rappresenti il premio ai sacrifici dei genitori, all'impegno quotidiano degli atleti e al lavoro portato avanti con continuità dallo staff tecnico.

La Fisiotonik SC, infatti, non interromperà le proprie attività con la conclusione della stagione agonistica. Il programma estivo prevede il proseguimento degli allenamenti, con particolare attenzione allo sviluppo della tecnica e della tattica individuale sotto la guida di Mario La Canna e degli altri tecnici del club. Un percorso che punta sulla formazione dei giovani calciatori e su una cultura del lavoro che, secondo la società, rappresenta la base per continuare a ottenere risultati di prestigio anche negli anni a venire.