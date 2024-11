Giornata di festa, giornata di campionato nel massimo torneo dilettanti andrà in scena il turno infrasettimanale. Si gioca anche nel massimo torneo di pallavolo e A2 femminile

Esse come tutti i Santi. Esse come sport. Nel giorno della festa che celebra la gloria e l’onore di chi è già in Paradiso. Sui campi di mezza Italia si torna in campo a caccia di un sorriso beato. Dal calcio al volley. Oggi andrà in scena una vera e propria festa dello sport. Alle 14:30 tocca alla Serie D. Primo turno infrasettimanale dell’anno. Match clou al “Luigi Razza” di Vibo. Di fronte le due squadre del momento: Vibonese e Roccella. Entrambe, dopo un inizio da incubo, viaggiano a vele spiegate. I rossoblu di Campilongo hanno infilato 10 gol, senza subirne nessuno, in due partite. Gli amaranto di Giampà hanno inanellato tre risultati utili di fila con tanto di stop alla capolista Ercolanese. Altra bella partita quella tra Palmese ed Acireale. Da non perdere pure Ebolitana – Cittanovese con i giallorossi di Zito lanciatissimi in classifica. Punta ad abbandonare l’ultimo posto in graduatoria, invece, l’Isola Capo Rizzuto che ospita il Portici.

E in serata spazio al grande volley di Serie A. In Superlega maschile derby del Sud tra Castellana Grotte e Tonno Callipo Calabria, con i ragazzi di Tubertini che vogliono la seconda vittoria stagionale, dopo quella conquistata sul teraflex di Monza. E in A2 femminile è sfida d’alta classifica tra Cuneo e Soverato. Le piemontesi non hanno mai perso quest’anno in casa. Le ioniche non lo hanno fatto mai. Né dentro le mura amiche nè fuori. Sul piatto il possibile primato. Un posto in Paradiso. Appunto.