Il dirigente giallorosso intervenuto durante la puntata del format calcistico di LaC Tv "11 in Campo" ha confermato però il brutto infortunio per il giovane difensore Veroli

I tifosi del Catanzaro possono stare tranquilli. «Iemmello ha preso solo una botta, nessuna lesione al menisco», ad affermarlo è stato il direttore sportivo del Catanzaro Giuseppe Magalini intervenuto durante la puntata del format calcistico di LaC Tv “11 in Campo”. Insomma l'infortunio del capitano giallorosso è molto meno grave di quanto si pensava. Magalini non ha dato tempi di recupero per quanto riguarda il capitano delle Aquile, però ha confermato che il giovane difensore Veroli, che poco prima della partita contro il Pisa è stato costretto al forfait, ha una frattura al mignolo del piede e per ritornare a disposizione di mister Vivarini ci vorrà molto più tempo, con molta probabilità nel 2024.