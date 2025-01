Tra i protagonisti assoluti dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle spicca Simone Alessio, che alle Olimpiadi di Parigi ha conquistato un bronzo. Soddisfazioni sono arrivate anche dal beach soccer e dalla motonautica. Bilancio agrodolce nel calcio per Catanzaro e Cosenza

Il 2024 che si è chiuso da qualche ora è stato un anno ricco di soddisfazioni per lo sport calabrese, segnato da storie di determinazione e resilienza. Tra i protagonisti assoluti spicca Simone Alessio, giovane atleta di Sellia Marina, che ha scritto una pagina storica per il taekwondo italiano. Con la conquista della medaglia di bronzo nella categoria -80 kg alle Olimpiadi di Parigi, Alessio ha portato per la prima volta l’Italia sul podio di questa disciplina. Il suo cammino verso il successo è stato un esempio di forza mentale e carattere: dopo essere stato ripescato ai quarti di finale, ha affrontato lo statunitense Nicholas, assicurandosi il bronzo e regalando così il podio olimpico all’Italia.

Nonostante l'assenza di medaglie, Anna Barbaro e Raffaella Battaglia hanno rappresentato con orgoglio la Calabria alle Paralimpiadi di Parigi, rispettivamente nel triathlon e nel sitting volley. Nel beach soccer, il 2024 ha visto brillare il catanzarese Emanuele Zurlo e il cosentino Alessandro Miceli. I due atleti, con la nazionale italiana, hanno raggiunto la finale del Mondiale di Dubai, arrendendosi solo al Brasile.

Nel calcio, il Catanzaro è stato protagonista di una stagione più che positiva nel campionato di Serie B 2023-24. Guidati da mister Vivarini, i giallorossi sono arrivati fino alla semifinale play-off per la Serie A, perdendo contro la Cremonese. Il Cosenza ha invece potuto esultare con la salvezza conquistata nel torneo cadetto, che ha però visto i lupi cadere per due volte nel derby contro i giallorossi.

Nel 2024 la Calabria è stata rappresentata anche agli europei di calcio in Germania da due allenatori: Domenico Tedesco, originario di Bocchigliero, ha guidato il Belgio agli Europei di calcio in Germania, mentre il vibonese Francesco Calzona ha condotto la Slovacchia nello stesso torneo.

La Calabria ha lasciato il segno anche nella motonautica. Lo scafo Tommy One, con a bordo il lametino Claudio Gullo, ha stabilito il record del mondo offshore sulla tratta Napoli-Capri, un’impresa che ha aggiunto ulteriore prestigio al 2024 sportivo della nostra regione.

Nel calcio dilettantistico, il Sambiase di mister Claudio Morelli ha trionfato nel campionato di Eccellenza, conquistando la Serie D, dove sta attualmente brillando con un secondo posto al giro di boa del torneo. A coronamento dell’anno, il Praia Tortora ha alzato al cielo la Coppa Italia Dilettanti, battendo il San Luca per 1 a 0 nella finale disputata a Lamezia Terme lo scorso 22 dicembre.