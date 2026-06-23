Dopo le prime conferme dei giorni scorsi, i Leoni rossoblù piazzano il primo colpo di mercato e annunciano il portoghese, ex Pacos de Ferreira e Panafiel

Il Brancaleone accende sempre di più il calciomercato estivo dilettantistico e, dopo le conferme dei giorni scorsi del duo d'attacco Gomez Godano, i Leoni rossoblù battono il primo colpo in vista del prossimo campionato di Eccellenza, una categoria che il club brancaleonese sta consolidando anno dopo anno.

Primo colpo

Dunque primo colpo che approda alla corte di mister Francesco Criaco, dal momento che la dirigenza ha chiuso l'accordo con il portoghese Andrè Bessa.

Cresciuto nei prestigiosi settori giovanili professionistici di Paços de Ferreira e Penafiel, il centrocampista portoghese arriva dopo una stagione da protagonista nell'Eccellenza portoghese con l'FC Vilarinho, dove ha collezionato 36 presenze, quattro gol e cinque assist. Un profilo di qualità, esperienza e prospettiva che andrà a rinforzare la rosa dei Leoni in vista della nuova stagione. Non solo darà geometrie ed equilibrio al centrocampo, come ha già dimostrato nella sua patria. Un innesto importante che testimonia anche le ambizioni di consolidamento della stessa società. Brancaleone dunque tra le squadre più attive di questo primissimo squarcio di mercato.