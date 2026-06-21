La Sila con le sue immense ricchezze naturalistiche è stata visitata da una troupe della tv tedesca SWR – Südwestrundfunk, tra i più grandi network televisivi della Germania, membro dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). La troupe tedesca è stata accolta a Lorica di San Giovanni in Fiore dal direttore del parco, Ilario Treccosti.

Il documentario è stato realizzato con la sapiente guida, il commento e i racconti di Gianluca Congi, Vicepresidente della Società Ornitologica Italiana e Coordinatore del GLC LIPU SILA. Sono andati in scena le più belle immagini del Parco Nazionale della Sila, con i suoi lupi e una parte di territorio della Riserva della Biosfera MaB-Sila (riconosciuta dal programma UNESCO MAB - Man and the Biosphere).

L’attenzione della SWR è stata concentrata anche sulla Cicogna nera, uno degli uccelli più belli dell'ornitofauna europea. Le telecamere, a debita distanza di sicurezza e nei capanni appositamente realizzati, hanno fatto tappa nella Riserva Naturale Regionale del Vergari, un luogo meraviglioso dell'entroterra crotonese che ospita, in un fazzoletto di terra, ben 2 coppie di questo rarissimo uccello di grande interesse conservazionistico, diventato ormai il simbolo della riserva e della serena convivenza tra uomo e natura in terra di Calabria.

Una bella occasione per la divulgazione internazionale del nostro territorio, fatta di storie di impegno, rispetto e conoscenza, valori indispensabili per promuovere la tutela della biodiversità calabrese anche all’estero, come avverrà in Francia e Germania, dove tra qualche mese verrà trasmesso il documentario naturalistico con immagini mozzafiato.