Nell’incantevole scenario di Villa Borghese, a Roma, il sedicenne di Lamezia Terme si è imposto nella Coppa del Presidente, avendo la meglio su oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia: «Con il mio cavallo c’è un legame speciale». Soddisfazione per il presidente Fise Calabria, Michele Valente: «Risultato che da anni mancava alla Calabria»

Il giovane cavaliere calabrese, Maurizio Vescio, ha raggiunto un traguardo straordinario, trionfando nel prestigioso concorso ippico “Piazza di Siena”, che si svolge annualmente a Roma dal 1922. Il sedicenne ha conquistato il primo posto nella Coppa del Presidente in sella al suo fidato cavallo "My Cupido dei Folletti". Il lametino ha avuto la meglio su oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia, dimostrando un talento innato nel superare le sfide del percorso a ostacoli. Una vittoria in ambito nazionale che rappresenta un grande orgoglio per la Calabria e per la sua città natale, Lamezia Terme.

«Sono felicissimo, non è stato facile - ha affermato ai nostri microfoni, Maurizio Vescio-. Un risultato frutto di sacrifici, impegno e tanti allenamenti. Per praticare questo sport serve ambizione, passione e molta perseveranza. Dedico il successo in primis al mio cavallo, al mio istruttore Pasquale Ionà dell’Only jumping team Ionà e alla mia famiglia che mi segue tutti i giorni. Pratico equitazione da quando avevo 9 anni. Amo farlo perché si è a contatto con la natura e si crea un’intesa profonda con il cavallo con cui riusciamo a capirci all'istante. Tra noi c’è un legame speciale, di affiatamento e fiducia reciproca. In futuro spero di arrivare a gareggiare a livello mondiale».

La vittoria a Roma oltre a essere una conquista individuale, rappresenta anche un importante passo avanti per il movimento equestre calabrese, portando visibilità e prestigio alla Regione. Grande soddisfazione per il Comitato Fise Calabria, guidato da Michele Valente: «È un risultato importante per noi e per tutta la Regione. Da anni mancava alla Calabria avere uno dei nostri atleti che riuscisse a vincere in una competizione così importante. Significa che la strada intrapresa è quella giusta. Ci ripaga del lavoro che svolgiamo quotidianamente per i nostri giovani dell’equitazione».