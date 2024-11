Con ritardo rispetto alle altre di Serie D ma anche il Castrovillari a breve inizierà la preparazione per la prossima stagione e poco fa ha annunciato il nome del nuovo allenatore. A sedere sulla panchina del lupi del Pollino sarà Marco Colle, che nella passata stagione ha ricoperto il ruolo di secondo alla Vibonese allenata da Galfano.

«La nuova compagine rossonera - si legge nel comunicato della società rossonera - nell'attesa di ufficializzare tutte le cariche sociale, ha informato di aver raggiunto l'accordo per la direzione tecnica, per la prossima imminente stagione sportiva, con mister Marco Colle. L'ex calciatore, bandiera del Cosenza Calcio, nelle giornate di oggi (sabato 28) e domani domenica 29 agosto effettuerà degli stage pre-ritiro in doppia seduta con molti giovani locali e dell'hinterland castrovillarese».

«L'appuntamento è fissato presso la struttura comunale di Frascineto campo sportivo "E.Brogna" gestita dalla Academy Castrovillari, con cui continuerà la collaborazione sportiva anche per la prossima stagione 2021/22 «sempre più improntata - si legge nella nota della nuova società - alla crescita dei giovani locali. I lupi del Pollino, - conclude la nota del Castrovillari - dopo la tempestosa stagione estiva, ono riusciti ad uscire dal pantano e ad iscriversi al prossimo campionato di Serie D. E proprio a salutare l'inizio di questa nuova avventura sul rettangolo verde del "Brogna", quest'oggi ci sarà lo sportivo più illustre di Castrovillari Mr. Tonino Rocca».