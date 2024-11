I Lupi del Pollino con in panchina mister Boncore conquistano il secondo pareggio consecutivo. Buoni segnali di vitalità ma la strada resta in salita

Nel 29° turno di campionato, dalla Sicilia ospite della Sancataldese, torna a casa con un punto il Castrovillari di mister Boncore. Lontanamente ipotizzabile che possa dare una significativa svolta al percorso, anzi, come diceva qualcuno, «un pareggio è una mezza sconfitta». Dipende dalle latitudini di classifica, un pari fuori casa, cristallizzato nelle aspettative dei rossoneri, viene accolto come segnale di incoraggiamento per alimentare la flebile candela della speranza, incoraggiati anche dai risultati delle dirette

concorrenti.

I padroni di casa mancano l’appuntamento con i 3 punti da oltre un mese, 2 solo punti nelle ultime 4 gare portano a raccogliere fischi dal proprio pubblico a fine gara.

La gara

Al 7’ prima occasione per i siculi con Calabrese che di testa manda alto la sfera indirizzata in area dalla punizione dalla trequarti di Lo Nigro. Un giro di lancette e Catalano sfiora il palo della porta difesa da Patitucci. Replica rossonera con Izco che, dopo aver lasciato sul posto Samake, conclude malamente mandando la palla alta sulla traversa. Non si annoiano gli spettatori, Catalano li tiene vigili anche al 20’ quando, su imbeccata di Zerbo, si trova sui piedi una ghiotta occasione però sprecata per troppa precipitazione. Chiude la prima parte della gara un’occasione capitata a Khoris che ancora di testa manda alto.

Al rientro, dopo 5 minuti, la conclusione di Zerbo supera Patitucci in uscita ma la palla termina sul fondo dopo essere passata davanti la linea di porta. Tenta la via della rete il Castrovillari, lo fa con Izco, oggi il migliore dei suoi, ma il debole tentativo viene agevolmente gestito dal portiere di casa Dolenti. A parti invertite, il portiere rossonero Patitucci tiene a galla la propria squadra quando il cronometro segna il minuto 66 quando neutralizza la conclusione di destro a giro di Correnti che, appena entrato in area dal vertice sinistro, tenta la piazzata sull’angolo opposto. Occasione di espugnare San Cataldo per Nicoletti all’83’ su palla proveniente da calcio d’angolo, neutralizza ancora Dolenti. Assalto della Sancataldese nei minuti finali, prima con Mazza e poi con Durmush ma nulla più accade. Nel prossimo turno la Sancataldese è attesa dalla Vibonese mentre il Castrovillari ospiterà la Nuova Igea Virtus.

Il tabellino:

Sancataldese-Castrovillari 0-0

Sancataldese (4-4-2): Dolenti; Scalia (86' Policano), Calabrese, Parisi, Samake; Catalano (63'Mazza), Giuffrida (63' Dampha), Lo Nigro, Durmush; Correnti, Zerbo (77' Petracca). A disp.: Maravigna, Brumat, Duli, Papotto, Ouchagelov. All. Passiatore.

Castrovillari (3-5-2): Patitucci; Vottari, Oproiescu, Cannino; Anzillotta, Atteo, Monaco, Izco (87' Dimitrov), Nicoletti; Khoris (89' Jawara), Scognamiglio (61' Conti). A disp.: Reggiani, Abbenante, Visciglia, D'Amore, Candilio. All. Boncore

Arbitro: Palma di Napoli (Eliso-Di Meglio).

Note: Ammoniti Calabrese, Izco, Scalia