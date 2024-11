L’obiettivo è quello di cancellare la sconfitta di Licata. E sempre in Sicilia, per il Castrovillari, arriva subito il momento di tornare in campo. Si disputano mercoledì tre recuperi e fra le calabresi di Serie D giocano soltanto i rossoneri del Pollino. Un’altra lunga trasferta per la formazione di Ivan Franceschini, a caccia di punti pesanti, contro un Marina di Ragusa alle prese con la bassa classifica. I siciliani, vincendo, avvicinerebbero la squadra del Pollino, coinvolgendola così nella zona play out. Ecco perché diventa fondamentale, per i rossoneri, ritrovare la strada della vittoria o, quantomeno, tornare a casa con un risultato utile.

Nulla da fare, invece, per il Roccella. Ancora rinviata la partita di Biancavilla. E quindi la squadra jonica continua a rimanere ferma: l’ultima gara disputata risale allo scorso 10 gennaio: ben 6 gli incontri da recuperare.

I recuperi di mercoledì prevedono anche lo scontro di alta classifica fra l’Acireale e l’Effecì Messina, mentre il Santa Maria Cilento, dopo aver piegato il Cittanova, proverà a concedere il bis contro il Troina.