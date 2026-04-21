Il Maestro Danilo Russo (Shihan), figura iconica delle arti marziali calabresi e catanzaresi in particolare, riceverà una delle prime onorificenze dell'Ordine al Merito Sportivo e Civile, istituito dal Centro Nazionale Sportivo Libertas APS.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 23 maggio 2026 nella solenne cornice del Salone d’Onore del CONI a Roma, sancendo ufficialmente l'ingresso del Maestro Russo (peraltro ex assessore comunale) tra le eccellenze che si sono distinte non solo per i risultati agonistici, ma per l'integrità morale e l'impegno sociale.



Il nome di Danilo Russo è indissolubilmente legato alla storia del Kyokushin e del Jissen Karate. Dal 2001, Shihan Russo è l'unico punto di riferimento in città a portare avanti, con dedizione assoluta, la tradizione del karate "della verità". Il suo palmarès parla chiaro:

Pluricampione Nazionale e Internazionale.

Campione del Mondo, titolo che lo ha consacrato nell'élite globale della disciplina.

Guida del settore Kyokushin per Libertas APS, dove coordina lo sviluppo tecnico della disciplina su scala nazionale. L’Ordine al Merito: Valori oltre la competizione

L'istituzione dell'Ordine, presieduto da Andrea Pantano (Capo dell’Ordine e Presidente Nazionale Libertas) e guidato dal Gran Maestro Vincenzo Mancuso, nasce con l'intento di premiare chi, attraverso lo sport, diventa esempio concreto di responsabilità ed etica.

La nomina di Russo non è dunque solo un tributo alla sua straordinaria carriera atletica, ma un riconoscimento alla sua funzione sociale: quella di educatore e custode di una tradizione che forgia il carattere attraverso la disciplina e il rispetto.



La data del 23 maggio segnerà l'avvio ufficiale di una tradizione destinata a restare nel tempo. In quell'occasione verranno conferite Medaglie d’Oro, d'Argento e di Bronzo per il Merito Sportivo e Civile, oltre agli Attestati di Benemerenza.