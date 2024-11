Ha sbaragliato gli avversari nell'impotante evento tenutosi al Pala Ruffini di Torino

Ha conquistando il titolo Italiano nella categoria Cinture Nere Juniores. Johnny Pascuzzo, 15enne, di Lido, quartiere a sud del capoluogo calabrese ha messo ko gli avversari nel più importante evento nazionale di combattimento dell'anno che si è tenuto al Pala Ruffini di Torino il 21 e il 22 ferraio scorso. E' salito sul podio dopo aver disputato cinque incontri nell'arco della stessa giornata durante una manifestazione che ha visto gareggiare più di cinquecento atleti provenienti da tutta Italia, con punteggi che non hanno lasciato alcun dubbio sullo stato di forma psico – fisica e sul livello di maturazione tecnico tattica raggiunto dal giovane atleta, che ha raggiunto al 1° incontro (16-4), al 2° (14-4), al 3° (14-10), in semifinale (11-5), e al quinto incontro quello della finale (15-6). Una vittoria frutto di determinazione e caparbietà, che ha dato lustro a tutta la squadra della Gym Club 2 e al suo maestro Francesco Tornello che a fine gara ha ricordato come risultati così importanti non arrivano mai per caso e si ottengono grazie alla passione e alla dedizione per il Taekwondo, con duro lavoro e costanza, come quella che ha dimostrato Johnny, che non a caso negli ultimi 4 anni si è sempre classificato 3° a tutti i Campionati Italiani. Alla manifestazione si è distinto un altro atleta catanzarese della Gym Club 2 Gabriele Rex studente del Liceo Scientifico Fermi di Catanzaro Lido, che ha combattuto nella – 55 Kg nonostante dando il massimo nonostante fosse alla sua prima esperienza da juniores, sia in fase di preparazione della gara, che durante la competizione stessa. Durante il combattimento ha fatto emergere il suo alto grado di maturazione tecnico tattico, purtroppo è mancata un po' di convinzione, che ha condizionato negativamente l'esito del campionato.