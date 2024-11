Tre punti soffertissimi ma importanti. Il diciottesimo successo in campionato per le aquile calabresi vale ancora la vetta della classifica in solitaria con 57 punti

Vittoria soffertissima ma importante per il Catanzaro. Nella prima partita del 2023 del girone meridionale di Serie C i giallorossi hanno battuto il Taranto allo stadio Ceravolo 1 a 0. A decidere il match un gol su rigore di Iemmello al terzo minuto di gioco. La squadra pugliese anche se ben messa in campo ha pensato più a difendere che a cercare la via del gol e le occasioni si contano sulla punta delle dita.

La diciottesima vittoria in campionato per le aquile calabresi vale ancora la vetta della classifica in solitaria con 57 punti.

Catanzaro-Taranto: primo tempo

Il Catanzaro parte a razzo. Sounas nel primo minuto conclude verso la porta da dentro l’area, ma la palla viene deviata e il portiere del Taranto Vannucchi riesce a bloccare.

Vannucchi però dopo pochi minuti frana su Biasci in area, l’arbitro, ben posizionato, non ha dubbi e concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Iemmello che con una botta centrale gonfia la rete. Al 3’ Catanzaro 1, Taranto 0.

Giallorossi padroni del gioco, all’11’ Biasci semina scompiglio dentro l’area e conclude verso la porta rasoterra, ma Vannucchi è attento e blocca. Dopo un inizio elettrizzante, i ritmi si abbassano. Allo scoccare della mezzora di gioco il risultato resta invariato. Nel finale della prima frazione di gioco poche emozioni e dopo un minuto di recupero concesso dall’arbitro le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Catanzaro-Taranto: secondo tempo

Inizio ripresa a ritmi bassi. Il Catanzaro cerca la via del secondo gol ma il Taranto, messo bene in campo, non concede nulla. Dopo 15 minuti non si contano occasioni.

La partita si innervosisce, tanti gialli in campo e l’allenatore delle aquile Vivarini viene espulso per proteste al 65’.Iemmello al 51’ prova il tiro a giro sul secondo palo da posizione leggermente defilata, ma la palla si perde di poco al lato. Un Catanzaro macchinoso cerca la seconda rete, mentre il Taranto prova a sorprendere i giallorossi in ripartenza senza però creare particolari pericoli dalle parti di Fulignati.

Finale concitato. I giallorossi difendono il vantaggio cercando di sfruttare il possesso palla. Ma dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro: Catanzaro-Taranto termina 1 a 0.

Il tabellino

CATANZARO: Fulignati; Scognamillo, Martinelli, Brighenti; Katseris (71‘ Rolando), Sounas (80’ Curcio), Pontisso (80’ Cinelli), Verna, Vandeputte; Biasci (80’ Cianci), Iemmello. In panchina: Rizzuto, Sala, Tentardini, Welbeck, Bombagi, Fazio, Ghion, Gatti, Situm. All. Vivarini.

TARANTO: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Antonio Romano, Provenzano, Mazza (62’ Chapi Romano), Ferrara; Guida (62’ Rossetti); Tommasini (86’ La Monica). In panchina: Loliva, Caputo, Manetta, Vona, Brandi. All. Capuano.

ARBITRO: Filippo Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e Maicol Ferrari di Rovereto. IV: Giuseppe Mucera di Palermo.

MARCATORE: 5'pt Iemmello

NOTE: Ammoniti: Provenzano, Rossetti, La Monica (T); Vandeputte, Martinelli (C). Espulsi: al 28’ Cartenì, massaggiatore del Taranto, per proteste. Al 65’ Vivarini (allenatore Catanzaro) per proteste.