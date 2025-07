Due amichevoli vinte per il Catanzaro nel precampionato ma ora arriva la prova del 9 contro i campioni d'Italia del Napoli.

Il Catanzaro continua la preparazione atletica in quel di Spiazzo, in Trentino, in vista del prossimo campionato di Serie B che prenderà il via il prossimo 22 agosto. Le Aquile hanno già disputato due amichevoli riportando due vittorie con squadre locali. Ma sabato prossimo ci sarà l’importante match contro i campioni d’Italia del Napoli guidati da Antonio Conte. La gara, anche questa amichevole, verrà disputata a Dimaro Folgarida in provincia di Trento.

Una partita in cui mister Alberto Aquilani potrà provare diverse cose, soprattutto si potrà vedere in campo Gianluca Di Chiara. Il terzino siciliano torna infatti a indossare la maglia giallorossa, un club che aveva lasciato da giovane, ma che è sempre rimasto nel suo cuore.

«Ormai Catanzaro è una seconda casa per me, perché comunque sono sempre qui, mia moglie è di qui, ho tanti amici di Catanzaro, poi voi non voi l'ho seguito sempre in qualche modo – ha dichiarato Di Chiara -. Per me è una grande occasione essere qua, voglio cercare di dare il massimo e sperare di fare il meglio possibile».



Un altro innesto importante per la società calabrese è Patrick Nuamah, arrivato dal Sassuolo e che già si è fatto notare nelle sgambate degli scorsi giorni andando anche in gol.

«Trovarmi qua è una bella esperienza per proseguire la mia carriera e per prendere fiducia in quello che ho, nelle mie capacità – ha detto Nuamah – . Mi piace giocare soprattutto uno contro uno, mi piace star largo, prendo palla, provo a puntare, creare azioni e poi mi piace fornire assist. Spero di darne tanti al capitano, fornirne tanti».