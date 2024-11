Nell'ultima giornata i giallorossi conoscono la seconda sconfitta in campionato. Festa per l'attaccante che raggiunge quota 28 gol stagionali in Serie C, eguagliando così Andrea Deflorio del Crotone (stagione 99/00)

Il campionato dei record del Catanzaro, che ha visto la promozione dei giallorossi in Serie B, si chiude con una sconfitta per 3-2 in casa del Potenza, per la squadra allenata da Vincenzo Vivarini.

Un ko assolutamente indolore per le Aquile che nell'ultima giornata del torneo festeggiano anche un personale record raggiunto da bomber Iemmello. L'attaccante del Catanzaro, anche lui a segno oggi pomeriggio al "Viviani", si è portato a quota 28 gol stagionali, eguagliando così il record di Andrea Deflorio per numero di reti segnate in una stagione di C. Deflorio, ha comunque ancora una media gol più alta di Iemmello, poiché aveva raggiunto quota 28 gol (ma in 34 partite ndr) nel campionato 1999/2000, quando vestiva la maglia del Crotone.

Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 12': Murano approfitta di una traversa colpita da Volpe per raccogliere la respinta e battere Sala. Il Catanzaro ci prova con Iemmello (20') ma il suo destro al volo finisce alto sopra la traversa. I lucani trovano il raddoppio al 36': Caturano vede e serve Murano che controlla in area di rigore e supera Sala con una bella conclusione all'angolino. Il primo tempo si conclude sostanzialmente qui.

La ripresa vede gli uomini di Vivarini dimezzare lo svantaggio dopo 5 minuti: Katseris serve Iemmello che non si lascia pregare e a porta praticamente vuota segna e raggiunge Deflorio nel record di gol segnati (28) in una stagione di Serie C. Il Potenza vuole a tutti i costi mettere al sicuro il risultato e dopo 9 minuti dal gol ospite arriva il tris dei lucani. Del Pinto, servito da Caturano, controlla e dopo aver fatto fuori Brighenti e Gatti supera Sala. È il 3-1 del Potenza.

La partita è abbastanza vivace e il Catanzaro accorcia nuovamente le distanze. Questa volta e Sounas a battere Gasparini per la seconda rete della formazione giallorossa. Le Aquile vanno addirittura vicine al pari in pieno recupero: il colpo di testa di Cianci, su cross di Situm, esce infatti di poco. Non c'è più tempo. Per il Catanzaro, che chiude il campionato al primo posto a quota 96 punti, arriva la seconda sconfitta nel torneo di Serie C.