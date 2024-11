L’attaccante Alessio Curcio dal Catanzaro passa alla Casertana. Il trasferimento è stato possibile in quanto per la squadra campana, per il Lecco e per Brescia è stata concessa una proroga della sessione estiva di mercato dopo il ripescaggio nelle rispettive categorie.

La formula trovata dalle due società è quella di un prestito secco fino a giugno. Nei due anni in giallorosso, Curcio ha collezionato 42 presenze segnando 11 gol. Si attende a breve il comunicato ufficiale della Casertana.