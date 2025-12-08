Il Catanzaro torna da Modena con tre punti d’oro. Allo stadio Braglia i giallorossi riescono a trionfare in rimonta contro una delle squadre della cadetteria che punta alla promozione. I padroni di casa passano in vantaggio grazie a un gol di Pedro Mendes nella prima frazione di gioco. Ma nel secondo tempo, prima Antonini di testa e poi Pittarello dal dischetto mettono dentro i gol che valgono la vittoria. I giallorossi, in attesa degli altri risultati della 15esima giornata di B vola a quota 22 punti in piena zona playoff.

Primo tempo

Nei primi cinque minuti di partita poco da segnalare. Il Catanzaro mantiene il possesso palla mentre i padroni di casa provano a rispondere in contropiede. Ma la gara resta bloccata sullo 0 a 0.

Il fil della partita resta uguale. Nessuna delle due squadre riesce a colpire e i tiri in porta nei primi 15 minuti sono 0.

Ma al 17esimo i giallorossi sono pericolosi con Iemmello dentro l’area che su assist di tacco di Pontisso riesce a controllare una palla difficile e a colpire verso lo specchio, ma la conclusione impatta sul compagno di squadra Cisse e viene respinte, poi l’azione sfuma.

Il primo tiro in porta dei padroni di casa arriva al 29esimo. Sersanti prova una conclusione al volo da dentro l’area, ma il tiro è debole e centrale e Pigliacelli blocca facilmente.

Al 31esimo poi il Modena va in vantaggio. Corss preciso di Massolen da corner, sulla destra, che arriva dalle parti di Pedro Mendes che spizza la palla di testa quel tanto che basta per indirizzarla in rete dove Pigliacelli non può nulla. Modena 1, Catanzaro 0.

Poi i gialli salgono in cattedra e sfiorano il raddoppio con Beyuku che fa tutto bene sulla destra, entra in area e conclude forte, però Pigliacelli ci mette i guanti e al 37esimo salva il risultato.

Dopo un minuto di recupero concesso dall’arbitro il primo tempo di Modena-Catanzaro termina 1 a 0.

Secondo tempo

I padroni di casa entrano forte nella ripresa. E il protagonista è Santoro che al 53 prova la botta da fuori sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma Pigliacelli è attento e respinge, poi Beyuku spara alle stelle. Ma un minuto dopo, sempre Santoro, entra in area e conclude da posizione favorevolissima, in questo caso è Pigliacelli a superarsi con un interventoin tuffo miracoloso.

Ma il Catanzaro non ci sta e poco dopo, al 58esimo assist pregievole di Iemmello per Pontisso che trovato in area si allunga il pallone sul controllo e Chichizola riesce a chiudere in qualche modo.

Poi però sugli sviluppi di un corner i giallorossi riescono a riportare il risultato in equilibrio. Cisse batte dalla sinista a rientrare e Antonini sfiora la palla di testa indirizzandola nello specchio di porta, ma sulla linea Beyuku salva. Il gioco si ferma per permettere al Var di controllare l’azione e al 68esimo la rete viene convalidata.

La partita prosegue con i padroni di casa che cercano in tutti i modi di trovare il gol della vittoria. AL 79’ Gliozzi ci prova di tessta su assist di Santoro, la palla però lambisce il palo e si perde sul fondo.

All’82’ sempre Modena in avanti con Adorni che ci prova di testa su cross di Zanimacchia ma la sfera vola altissima.

Le offensive dei padroni di casa si fanno insistenti, Zanimacchia ci prova dalla distanza all’87’, ma il tiro è debole e centrale e Piglicelli para facilmente.

Ma nel momento migliore del Modena, pasticcio difensivo del Modena che porta Pittarello a trovarsi davanti a Chichizola, l’attaccante giallorosso prova il dribbling e il portiere dei canarini interviene sul piede. L’arbitro non ha dubbi e concede il penalty. Sul dischetto si presente proprio il numero 8 delle Aquile che gonfia la rete portando la squadra in vantaggio. Al 91, Modena 1, Catanzaro 2.

Difesa del Catanzaro blindata nei sette minuti di recupero concessi dall’arbitro. Una partita infinita, al 99esimo, per il Modena, Pyyhtia colpisce in pieno il palo da dentro l’area. Poi un minuto dopo, sempre il numero 18 dei gialli, di testa lambisce il palo e la sfera si perde sul fondo. Questo l’ultimo brivido di Modena-Catanzaro che termina 1-2.



Il tabellino



Modena – Catanzaro 2-1 (1-0 a fine primo tempo)

Modena (3-4-1-2): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo (29’ st Battistella), Gerli, Santoro (29’ st Beyuku), Cotali (37’ st Idrissi); Palumbo; Caso (13’ st Duca), Mendes (1’ st Gliozzi)

A disposizione: Seculin, Vulikic, Bozhanaj, Caldara, Oliva, Botteghin, Kamate

All. Mandelli

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti (37’ st Biasci), Scognamillo, Bonini; Situm (1’ st Cassandro), Pompetti, Petriccione, Ilie (29’ st Seck), Quagliata (1’ st Compagnon); Iemmello, Buso (13’ st Pittarello)

A disposizione: Gelmi, Borrelli, Pagano, Aloisio, Maiolo, Coulibaly, Corradi

All. Caserta

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Margani – Votta

IV: Bozzetto

Var: Baroni

AVar: Muto

Calci d’angolo: 6 Modena, 4 Catanzaro

Recuperi: 1’ pt, 7’ st

Ammonizioni: 10’ pt Scognamillo (C), 25’ pt Magnino (M), 5’ st Gliozzi (M), 28’ st Cassandro (C), 33’ st Cotali (M), 45’ st Cauz (M)

Marcatori: 32’ pt Magnino (M), 19’ st Iemmello (C), 21’ st Gliozzi (M)