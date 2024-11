Catanzaro “fantastico”. In un tweet, pubblicato sul profilo ufficiale, la Lega Pro riprende la copertina del noto fumetto I Fantastici 4 per indicare le squadre semifinaliste dei playoff che si stanno disputando nelle ultime settimane.

Oltre alla formazione calabrese si giocheranno il penultimo turno degli spareggi validi per la promozione in Serie B Palermo, FeralpiSalò e Padova.

Le aquile, grazie alle due vittorie maturate contro il Monopoli (andata 2-1; ritorno 1-0), si sono aggiudicate il passaggio del turno. Ora dovranno affrontare il Padova, avversario contro il quale si sono scontrate nel corso della stagione regolare sempre in semifinale ma di Coppa Italia. In quella occasione i giallorossi uscirono sconfitti dal doppio confronto.

Risultati quarti di finale

Il Padova, sconfitto per 1-0 in casa dalla Juventus Under 23 si qualifica grazie alla vittoria dell'andata con lo stesso punteggio e al miglior piazzamento stagionale. La FeralpiSalò, che aveva superato per 2-1 la Reggiana nella gara di ritorno dei quarti lo scorso venerdì, ha consolidato l'1-0 dell'andata. Gli oltre 33mila tifosi rosanero presenti al Barbera di Palermo ieri sera hanno esultato per il pareggio (2-2) ottenuto contro l’Entella che vale la semifinale playoff, dopo aver vinto per 2-1 quattro giorni prima in Liguria.

Reggiana-FeralpiSalò 1-2 (1-3)

Catanzaro-Monopoli 1-0 (3-1)

Padova-Juventus U23 0-1 (1-1)

Palermo-Virtus Entella 2-2 (4-3)

Tabellone

Mercoledì 25 maggio

Catanzaro-Padova

FeralpiSalò-Palermo

Domenica 29 maggio

Padova-Catanzaro

FeralpiSalò-Palermo