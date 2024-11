Dopo le tante stagioni in Serie D e gli investimenti degli anni passati, il Cittanova calcio vuole fare le cose con oculatezza e sta ricostruendo la rosa per affrontare il campionato di Eccellenza 2024-2025.

Lo scorso torneo è stato particolarmente dispendioso, e si è concluso con la galoppata nei playoff e la finale regionale persa contro la Vigor Lamezia. In seguito, le strade, tra il club e molti dei protagonisti del campionato passato, si sono separate.

I giallorossi, adesso, lavorano da una settimana per ritrovare la forma sotto le indicazioni del preparatore atletico Antonino Errigo. Ripartono da molti giovani affiancati da atleti di comprovata esperienza, come il capitano Gianni Condomitti, il bomber Jonis Khoris, il centrocampista gambiano Joof Saikou Omar.

La piazza resta una delle più importanti e ambite del panorama calcistico dilettantistico calabrese.

Il direttore sportivo Francesco Deni è assiduamente impegnato nella composizione dell'organico da mettere a disposizione del nuovo mister Giuseppe Crucitti. Il tecnico arriva dalla Palmese, con cui è stato artefice della scalata dalla Prima categoria all'Eccellenza. Quest'anno alla guida del Cittanova sarà un banco di prova importante. Per ora, l'obiettivo è di trovare prima possibile l'amalgama e arrivare pronti quando ci saranno i tre punti in palio.

«Siamo in fase di costruzione, ma ho già ottime impressioni, ci sono i presupposti per fare bene - ha affermato l'allenatore dei giallorossi Giuseppe Crucitti -. Ho trovato persone che nonostante le difficoltà hanno voglia, stimoli e ambizioni. C'è solo da lavorare e portare la squadra nella categoria che merita. Oltre a quelli che già abbiamo e che vogliamo valorizzare, stiamo cercando profili che ci facciano fare il salto di qualità. Non ci possiamo paragonare ad altre corazzate. Partiremo in sordina, vedremo cosa offre il mercato e, a rosa completa, ci daremo un obiettivo. Di sicuro lotteremo fino alla fine e faremo di tutto per essere supportati allo stadio dal "muro rosso" dei nostri tifosi».