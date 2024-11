Continua l'astinenza dalla vittoria per il Cittanova che, nel decimo turno del campionato di Eccellenza, fa 1-1 in casa contro la Palmese. La formazione giallorossa allunga a cinque le partite senza successo, caratterizzate da quattro pari e una sconfitta. Eppure l'inerzia della gara sembrava essersi messa a favore dei ragazzi di Crucitti con Marino che, a sette minuti dall'intervallo, sigla il momentaneo vantaggio. Nella ripresa, invece, i padroni di casa non riescono a chiuderla e vengono ripresi al 23' st da Molvadgaard.

Le parole di Crucitti

Intervistato ai nostri microfoni, è intervenuto mister Giuseppe Crucitti a fornire un'analisi della partita: «Purtroppo nell'ultimo periodo non siamo bravi a chiudere le partite, dopo un'ottima partenza in campionato. Dobbiamo però migliorare nella gestione del secondo tempo, perché in questa fase che caliamo un po' di intensità. Nella prima frazione abbiamo proposto un buon gioco ma per vincere questo tipo di gare devi tenere botta. Purtroppo ci gira male».

Il Cittanova al momento con 13 punti, ma con una classifica che avrebbe potuto essere più cospicua: «Abbiamo perso quattro punti in casa contro Ardore e Castrovillari e, inoltre, potevamo fare meglio anche in trasferta. Se non cambiamo atteggiamento nella ripresa si fa dura, perché adesso i punti si fanno pesanti». E ancora: «Dobbiamo pensare step by step. Abbiamo giocatori importanti in rosa ma le assenze ci stanno condannando. Cerchiamo di recuperare i giocatori infortunati e, quando torneranno, il livello della squadra si alzerà ulteriormente ma, per il momento, bisogna pensare gara dopo gara».