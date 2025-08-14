Il Cosenza Calcio apre ufficialmente il mercato in entrata con il colpo Kevin Cannavò.

L’esterno offensivo palermitano classe 2000, reduce dall’esperienza in Lega Pro alla Vis Pesaro – con la cui maglia ha messo a referto 5 goal e 6 assist in 39 presenze – arriva in prestito annuale con diritto di riscatto dal Venezia e sarà subito a disposizione di mister Buscè.

Con un passato tra Serie B e C con le maglie di Empoli, Palermo, Padova e Lumezzane, Cannavò è pronto a portare freschezza e gol nel reparto offensivo rossoblù, che negli ultimi giorni ha salutato Massimo Zilli – in direzione Frosinone.

Il comunicato della società rossoblù

"Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Venezia i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Cannavò. L'attaccante, nato a Palermo il 9 febbraio del 2000, ha giocato con la Vis Pesaro nell'ultima stagione in Serie C.

In carriera ha vestito le maglie anche di Lumezzane, Padova, Empoli e Palermo, tra Serie C e Serie B. Cannavò, che si trasferisce a Cosenza in prestito annuale con diritto di riscatto, sarà da subito a disposizione di mister Buscè.

Benvenuto nel branco, Kevin!”