Dopo le cessioni di Zilli e Venturi, la società rossoblù comunica l’acquisto dell’esterno offensivo ex Vis Pesaro. Il palermitano giunge in terra bruzia dal Venezia
Il Cosenza Calcio apre ufficialmente il mercato in entrata con il colpo Kevin Cannavò.
L’esterno offensivo palermitano classe 2000, reduce dall’esperienza in Lega Pro alla Vis Pesaro – con la cui maglia ha messo a referto 5 goal e 6 assist in 39 presenze – arriva in prestito annuale con diritto di riscatto dal Venezia e sarà subito a disposizione di mister Buscè.
Con un passato tra Serie B e C con le maglie di Empoli, Palermo, Padova e Lumezzane, Cannavò è pronto a portare freschezza e gol nel reparto offensivo rossoblù, che negli ultimi giorni ha salutato Massimo Zilli – in direzione Frosinone.
Il comunicato della società rossoblù
"Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Venezia i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Cannavò. L'attaccante, nato a Palermo il 9 febbraio del 2000, ha giocato con la Vis Pesaro nell'ultima stagione in Serie C.
In carriera ha vestito le maglie anche di Lumezzane, Padova, Empoli e Palermo, tra Serie C e Serie B. Cannavò, che si trasferisce a Cosenza in prestito annuale con diritto di riscatto, sarà da subito a disposizione di mister Buscè.
Benvenuto nel branco, Kevin!”