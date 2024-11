Dopo il pareggio di ieri a Bari, i lupi torneranno in campo il 26 dicembre per l'ultima partita dell'anno e del girone d'andata. Caserta a centrocampo avrà a disposizione solo quatto calciatori di ruolo

In casa Cosenza non c'è tempo per tirare il fiato. Dopo il pari di ieri sul campo del Bari, c’è da preparare la partita interna contro il Como che si giocherà il 26 dicembre, tra soli due giorni.

Due squalifiche in mezzo

Mister Caserta, così come contro il Parma, sarà corto a centrocampo per via del Giudice Sportivo. Contro i lariani infatti, saranno appiedati sia Florenzi che Praszelik. Il primo perché era diffidato e ieri è stato ammonito. Il secondo, tra l’altro appena rientrato dal turno di stop, è stato espulso nell’ultima azione della gara. I centrocampisti centrali di ruolo contro il Como saranno soltanto 4: Calò, Zuccon, Viviani e Voca.