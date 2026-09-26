La condizione attuale del Cosenza è talmente brutta che, quasi quasi, appare positivo l’aver perso soltanto 1-0 al “San Nicola” contro il Bari nella 7^ giornata di campionato. In fin dei conto il ko è però meritato. Almeno se andiamo a considerare quelle che sono state le occasioni da gol all’interno di una partita oggettivamente brutta. Almeno 4, compreso il gol, quelle del Bari. Nessuna invece da parte del Cosenza. A decidere la contesa l’inserimento di Maggiore che, a inizio ripresa, ha approfittato di un’uscita incerta di Rizzo per girare in gol di testa il cross di Tribuzzi. Nel primo tempo due grandi interventi del portiere rossoblù avevano tenuto la gara sullo 0-0. Nel secondo tempo la gara riparte in equilibrio, poi il gol dopo 8 minuti. Nel finale il Cosenza ha provato quanto meno ad alzare il baricentro con l’ingresso di Palmieri. I rossoblù hanno tenuto più palla e palleggiato nella trequarti avversaria, ma non sono andati oltre se non per qualche cross messo in mezzo dall’effervescente Palazzino, sui quali però ha sempre avuto la meglio la difesa barese. Si torna a casa con un’altra sconfitta e con la consapevolezza che è stato fatto sì qualche altro passettino in avanti, ma che la strada da percorrere per lottare per la salvezza in modo concreto, è ancora lunghissima.