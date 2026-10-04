Sesta sconfitta in campionato, su otto partite giocate, per il Cosenza che cede l’intera posta in palio anche al Foggia. Quella contro i satanelli è stata paradossalmente una delle migliori gare interpretata dagli uomini di Coppitelli, almeno nel primo tempo, che però, ancora una volta, si dimostrano davvero poca cosa per la categoria.

E così va a finire che dopo un primo tempo equilibrato e caratterizzato da una grande chance per parte (Petrovic per il Cosenza che ciabatta davanti a Saro e Todisco per il Foggia con grande parata di Rizzo), nella ripresa la squadra rossoblù si sciolga come neve al sole alla prima difficoltà, rappresentata in questo caso dal gol di Ravasio.

L’attaccante foggiano segna ben imbeccato dall’ex Zuccon dopo 9 minuti, con la difesa di casa che sbaglia il fuorigioco. Coppitelli inserisce tutti gli attaccanti che ha in panchina, ma costruisce poco o nulla se non qualche mischia. Nell’ultima azione della gara, calcio d’angolo per il Cosenza sul quale sale anche Rizzo.

La respinta della difesa foggiana capita sui piedi di Petito che ha un’autostrada libera da percorrere prima di depositare la palla in gol indisturbato per lo 0-2 finale. Un altro pomeriggio desolante in casa Cosenza che resta fermo a quota 2 in classifica. Il baratro, continuando così, è davvero dietro l’angolo.