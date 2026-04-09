Il classe 2009, cosentino doc, sta incantando tra Under 17 e Primavera 2: numeri da bomber vero, qualità da attaccante moderno e già diverse attenzioni da categorie superiori

Marco Trentinella è uno dei prospetti più luminosi del vivaio del Cosenza e, a giudicare da quello che sta mostrando, non potrebbe essere altrimenti. Cosentino doc, classe 2009, l’attaccante rossoblù si sta ritagliando un ruolo da protagonista assoluto nel panorama giovanile nazionale, confermandosi come uno dei profili più interessanti dell’intero campionato Under 17 di Serie C, senza dimenticare le tante presenze ottenute finora sotto età con la Primavera 2.

Numeri da top

I numeri raccontano già tantissimo. Con la formazione guidata da mister Angotti, Trentinella è attualmente il quarto miglior marcatore considerando complessivamente tutti e quattro i gironi del campionato, con 17 reti e 7 assist in appena 15 partite disputate. Dati che parlano da soli e che certificano il peso specifico del ragazzo all’interno del percorso rossoblù. Non è soltanto un finalizzatore, ma un attaccante totale, capace di incidere in più modi e di lasciare il segno in ogni zona del fronte offensivo.

Caratteristiche

Il suo ruolo naturale è quello di punta centrale, ma Trentinella, cresciuto tra il Marca e la Segato, ha dimostrato di poter agire con efficacia su tutta la trequarti avanzata. È proprio questa duttilità, unita a un bagaglio tecnico e atletico già molto importante per la sua età, a renderlo un profilo così appetibile. Ha cattiveria agonistica, attacca la porta con decisione, sa giocare sul lungo e sul corto, è veloce, forte nel gioco aereo e soprattutto possiede un senso del gol che non si insegna. In più, protegge bene il pallone, aiuta la squadra a salire e ha la struttura per reggere l’urto dei difensori, vincere duelli e creare superiorità numerica.

Interessi importanti

Non è un caso che il suo rendimento abbia già acceso i riflettori di diversi osservatori. Su Trentinella, infatti, si registra l’interesse di società di categoria superiore, che lo hanno già visionato con attenzione. È il segnale più chiaro del valore di un ragazzo che sta crescendo a ritmi elevatissimi e che, pur restando ancora nel pieno del suo percorso di formazione, ha già cominciato a far parlare di sé ben oltre i confini del settore giovanile rossoblù.

Futuro

Il Cosenza si coccola il suo gioiello. Perché quando un attaccante del 2009 mette insieme simili numeri, abbina produzione offensiva e presenza fisica, e inizia già a richiamare l’attenzione di club più in alto, vuol dire che il materiale umano e tecnico è di quelli importanti davvero. Trentinella oggi è una splendida realtà del vivaio rossoblù, ma la sensazione è che il meglio debba ancora venire.