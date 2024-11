La trattativa tra il Cosenza e Michele Camporese è andata avanti per tutta la giornata di ieri e le parti sono vicine ad un accordo che riporterà il difensore in rossoblù.

I dettagli dell’accordo

Il Cosenza rileverà il contratto che ha firmato Camporese (’92) in estate con la Feralpisalò. La durata sarà quindi di un anno e mezzo. Il difensore è stato limitato da problemi fisici fastidiosi in questa prima parte di stagione ed è sceso in campo soltanto due volte con i Leoni del Garda in Serie B. Camporese ha già vestito la maglia dei lupi da gennaio a giugno del 2022, segnando addirittura 5 reti in 15 presenze complessive e raggiungendo la salvezza dopo il play-out contro il Vicenza. Ora, dopo un anno e mezzo ed un’esperienza finita anzitempo con la Reggina, è pronto a riabbracciare il rossoblù.