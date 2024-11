Lo stop riguarda una partita in Eccellenza e una in Promozione A. Dopo l'isolamento dovrebbe ritornare in campo il Gallico Catona

Nelle ultime settimane il coronavirus ha colpito direttamente ed indirettamente anche alcune squadre del mondo dilettantistico: tra isolamenti fiduciari e rinvii, molte socieà hanno dovuro fare i conti con l'emergenza sanitaria.

In Eccellenza è ufficiale il rinvio della partita in programma per domani pomeriggio fra Bovalinese e Boca Nuova Melito: la situazione covid 19 preoccupa nel territorio di Bovalino e dunque dopo il rinvio della partita in programma domenica scorsa contro la Reggiomediterranea, si è deciso precauzionalmente di non giocare neanche il turno del mercoledì. Sempre in Eccellenza dovrebbe ritornare in campo, sopo l'isolamento, il Gallico Catona impegnato contro il Locri.

Rinvio legato alla situazione covid anche in Promozione A: non si giocherà infatti Trebisacce - Real Sant'Agata. Per i giallorossi a questo punto salgono a due le gare da recuperare, dopo non aver giocato per lo stesso motivo la partita contro la Rossanese.