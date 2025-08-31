In questa domenica d’agosto, allo stadio Tonino D’Angelo è sfida che promette scintille: Team Altamura-Crotone, valida per la seconda giornata del Girone C di Serie C Sky Wi-Fi, porta entrambe le squadre da una sconfitta all’esordio, alla ricerca di riscatto. Ed anche se il Crotone ha i favori del pronostico mister Mangia conferma gran parte dell’undici visto contro la Casertana, con Spina tra i pali e una linea difensiva composta da Mbaye, Poli, Zazza e Nicolao. Emilio Longo, che alla prossima ha il derby col Cosenza in casa, dalla sua risponde con l’esordio di Andreoni, squalificato alla prima, Sandri al posto di Gallo ed il recupero di Murano dietro capitan Gomez.

Primo Tempo: i primi minuti mostrano un Crotone che vuole fare la partita ed i padroni di casa che non rinunciano ad essere ordinati ed equlibrati. Ed al quinto minuto una manovra partita da dietro ed arrivata a Murano che innesca in corsa Maggio che dal fondo serve un cross basso su cui si fionda Guido Gomez che segna subito la gara: Crotone avanti! L’Altamura prova a rispondere subito ma la conclusione di Nicolao che si spegne alla sinistra di Merelli. All’11’ un Crotone convincente si fa vedere anche dalla distanza con una bellissima conclusione di Andreoni che impegna Spina in angolo. Sullo sviluppo doppio intervento in area pugliese che porta Longo a chiedere il Football Video Support: era caduto prima Cargnelutti e, subito dopo, un tocco supposto di mano. L’arbitro Luongo guarda a lungo gli schermi per poi decretare un giallo di simulazione per il centrale ospite. Dopo una pausa per uno scontro fortuito tra Gomez e Crimi per minuti curato in campo, il ritmo gara si abbassa anche se è sempre il Crotone che mena le danze lanciando Maggio che va via in serpentina entrando in area in contatto con Poli, ma l'arbitro assegna fallo ai pugliesi.

Tre minuti più tardi è sempre il 27 rossoblù su sponda larga di Murano a sferrare un destro che va ad infilarsi sotto il sette alla sinistra di Spina: 0 a 2 per il Crotone! Dopo poco arriva anche il cross dalla destra, col sinistro, di Sandri e Jacopo Murano, in spaccata, non sbaglia depositando alle spalle di Spina; i padroni di casa sono ora in bambola e sempre Murano, ad un passo dalla doppietta, trova un super Spina che nega il poker. Mangia inserisce subito Lepore al posto dell’acciaccato Crimi, ed arriva il primo tiro verso la porta per i padroni di casa, con un colpo di testa di Curcio: vola sulla sua destra Merelli e respinge in angolo. Un Crotone con la qualità di gruppo e singoli termina la prima parte di gara abbassando il ritmo, complicatissimo per mister Mangia tentare di riaprirla.

Secondo Tempo: 16 secondi ed arriva la quaterna: errore a centrocampo dei pugliesi che lanciano Maggio troppo in gamba per sbagliare l’appoggio in rete. I pugliesi pur frastornati lanciano Rosafio che appoggia a Curcio che calcia fuori ma è subito Murano ad un passo dal pokerissimo: il suo destro rasoterra è deviato in angolo dal portiere di casa. Mangia fa entrare anche Ganfornina per Mbaye. Spina fa l’ennesimo miracolo su Maggio. Al 57’ sempre Maggio calcia sulla traversa stampandosi fuori e non dentro così come certificato dal nuovo richiamo al Football Video Support. Entra dunque Piovanello per il migliore in campo. Poi Sandri da fuori manda alto ed i ritmi che diventano da amichevoli con l’entrata anche di Gallo e Kevin Bruno (per il talento di proprietà Sassuolo esordio tra i professionisti) per Vinicius e Murano. Al 73’ altra parata di Spina su Gomez e poi Bruno che prova a trovare ispirazione tra i grandi. L’Altamura completa slot e cambi con Nazzaro, Simone e Mogentale per Rosafio, Nicolao e Curcio e Longo lo segue con Di Pasquale e Zunno che escono per Cocetta e Michele Vrenna: altro esordio tra i professionisti per lo squaletto! Così a parte un paio di scorribande innocue finisce la gara con la netta affermazione del Crotone che arriverà al derby di domenica prossima contro il Cosenza allo Scida, nel migliore dei modi.

Altamura 0 Crotone 4; reti: Gomez (KR) al 5’; Maggio (KR) al 26’ ed al 46’; Murano (KR) al 32’;

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Spina; Mbaye (dal 52’ Ganfornina), Poli, Zazza, Nicolao (dal 78’ Mogentale); Dipinto, Crimi (dal 36’ Lepore), Grande; Silletti, Curcio 8dal 78’ Simone), Rosafio (dal 78’ Nazzaro). Allenatore: Mangia

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale (dall’86’ Cocetta), Guerra; Sandri, Vinicius (dal 68’ Gallo); Zunno (dall’86’ Vrenna), Maggio (dal 62’ Piovanello), Murano (dal 68’ Bruno); Gomez. Allenatore: Longo

Ha diretto la gara Fabio Rosario Luongo; ammoniti: Cargnelutti (KR) al 13’; Silletti (TA) al 73’; Mogentale (TA) all’82’