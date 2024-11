Una vittoria per festeggiare nel migliore dei modi la giornata del centenario. Il Crotone vince 1-0 contro il Taranto il match della 35esima giornata del campionato di Serie C, gara che si è giocata nel giorno del 100esimo compleanno del club pitagorico.

La partita dello Scida si apre con i padroni di casa subito pericolosi. Già dopo 5 minuti il Crotone si porta in vantaggio: punizione di Chiricò che si stampa sulla traversa, il più veloce di tutti ad arrivare sulla palla è Crialese che così firma la sua prima rete con la casacca rossoblù.

La prima conclusione degli ospiti arriva al 14': Tommasini ci prova da fuori ma il pallone termina la sua corsa alto sopra la traversa. Il Crotone ci prova ancora al 21' con il tiro dalla distanza di D'Errico, la sfera esce di poco a lato. Gli squali cercano in tutti i modi il raddoppio e ci provano con Chiricò (23'), Petriccione un minuto dopo e Gomez che di sinistro impegna Vannucchi che si salva in angolo. Il Taranto alza il ritmo nel finale di tempo: Bifulco ci prova di testa (35'), ma Branduani compie un intervento da applausi che salva il risultato. Al 43' è il momento di Antonini che dagli sviluppi di un angolo colpisce di testa ma manda fuori.

Nella ripresa gli ospiti ci provano dopo tre giri di lancette ma il colpo di testa di Formiconi, servito da Mastromonaco, colpisce l'esterno della rete.

La squadra di Zauli ci prova al 69' con Vitale, poi al 72' con Tribuzzi che manda alto sulla traversa. Doppia occasione per i pitagorici al 76': destro di D’Errico quasi dal limite con respinta sulla linea di Vannucchi, l’azione prosegue con Chiricò che ruba palla al diretto avversario e lascia partire il suo magico sinistro che sfiora l’incrocio. Pitagorici ad un passo dal raddoppio in pieno recupero: velo di Kargbo per D’Errico che calcia di prima intenzione col destro ma Vannucchi si supera. Allo Scida finisce qui, gli squali vincono di misura e si portano a quota 74 punti.