Al Pinto va in scena uno scontro diretto che sembra poter valere molto più di tre punti: la Casertana riceve il Crotone con appena due lunghezze di vantaggio. Le due squadre, con blasone ed obiettivi diversi, si giocano posizione, slancio e ambizioni playoff. Ai padroni di casa può tornare utilissimo l’ambiente, ai rossoblù serve equilibrio, concentrazione e maturità in un momento chiave della stagione.

Primo tempo

I padroni di casa iniziano fortissimo, e non solo perché vanno subito in vantaggio al 12’ con il gioiellino del Napoli Saco, ma anche prima con Toscano e subito dopo con Kallon, dando l’impressione di poter comandare la gara. Dal quarto d’ora in poi, però, dopo una fiammata di Energe che si inserisce alle spalle della difesa campana e colpisce di testa, con De Lucia che salva i suoi con un miracolo, sembra un’altra partita ed altri sono gli occhi dei rossoblù ospiti, stropicciati dallo stacco imperioso in mezzo all’area con cui Coli Saco trova la sua prima rete stagionale con la maglia rossoblù della Casertana. È infatti prima ancora Energe, con un delizioso scavetto, e poi Gallo a mostrare i denti (ripagato con il primo giallo) a suonare la carica, al pari di Vinicius: il numero 7 del Crotone calcia al volo una corta respinta di testa, con un destro molto potente che buca De Lucia. Sull’1-1 cala la pressione violenta e la gara si apre. A beneficiarne è di nuovo la Casertana: al 31’ è Kallon che va via sulla destra, entra in area e appoggia all’indietro per l’accorrente Girelli che, di prima, supera Merelli. E pensare che il centrale difensivo è entrato a distinta già presentata che prevedeva al suo posto Kontek, costretto a declinare per problemi durante il riscaldamento. Ora lo spazio per veemenze è minimo e la Casertana prova ad abbassarsi compatta ed attenta. Il lato Energe è più attivo di quello di Maggio e fino al riposo non arrivano altre fiammate, con il Crotone comunque bravo a non rischiare ripartenze.

Secondo tempo

Rientrano i 22 del primo tempo ma il Crotone rischia subito, con Merelli protagonista su Saco. Gli ospiti non riescono a spingere e rischiano due volte con Casarotto in contropiede, soprattutto quando, nella seconda occasione, va via sulla sinistra e mette al centro per Kallon che, tutto solo, impatta male mandando al lato, disturbato da Merelli. < strong>Maggio ci prova troppo decentrato e manda a lato, ma al 55’ Gallo si fa espellere per una entrata scomposta da già ammonito. Longo ne cambia tre: Musso, Zunno e Meli per Energe, Maggio e Calvano. Esce anche Kallon nella Casertana, che viene ammonito al momento dell’uscita dal campo, per Bentivegna. Poco dopo entrano anche Pezzella per Liotti, costretto ad abbandonare il campo, e nel Crotone Piovanello per Veltri, con Longo che sceglie di giocare con tre punte vere nonostante l’uomo in meno. Subito Gomez è pericoloso, grazie anche ad una deviazione, ma ora gli ospiti lasciano praterie alle loro spalle, pur giocando comunque meglio, anche per la verve mostrata dal nuovo entrato. All’82’ è proprio il numero 18 a mettere dentro trovando la girata di testa fantastica di Gomez, che non lascia scampo a De Lucia: è 2-2. Dopo il cambio di Leone per Toscano nella Casertana, Longo richiama il goleador Guido Gomez, che raggiunge in vetta cannonieri Chiricò con questo suo dodicesimo centro, ed inserisce Armini per riprendere la linea a quattro dietro. Ma nemmeno nei sei minuti di recupero, diventati poi nove, accade più nulla di rilevante, se non una richiesta velleitaria di penalty con l’FVS da parte della Casertana. Il Crotone può considerarsi soddisfatto per una prova di carattere vero, nonostante puntasse alla quinta vittoria consecutiva.

Il tabellino

Casertana 2 Crotone 2; reti: Saco (CAS) al 12’; Vinicius (KR) al 22’; Girelli (CAS) al 31’; all’82’ Gomez (KR)

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Viscardi, Girelli, Liotti (dal 70’ Pezzella); Oukhadda, Proia, Saco, Toscano (dall’84’ Leone), Llano; Casarotto, Kallon (dal 67’ Bentivegna). All.: Coppitelli.

CROTONE (4-3-3): Merelli; Veltri (dal 70’ Piovanello), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Calvano (dal 59’ Meli); Energe (dal 59’ Zunno), Gomez (dall’85’ Armini), Maggio (dal 59’ Musso). All.: Longo

Ha diretto la gara il Sig. Di Mario; ammoniti: al 18’ Gallo (KR); al 26’ Proia (CAS); Kallon (CAS) al 67’; all’85’ Meli (KR); al 95’ Musso (KR); espulsi: al 55’ Gallo (KR) per doppia ammonizione