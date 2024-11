Turno numero 13 del girone C che vede allo Scida contrapporsi Crotone e Monterosi Tuscia. I Pitagorici, nonostante qualche defezione di troppo, sono alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia per recuperare postazioni in classifica che gli spetterebbero. Negli ultimi cinque match il Monterosi ha invece ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, ultima delle quali incassata una settimana fa con il Picerno. Gli etruschi lavorano in silenzio ed in maniera spartana per riportarsi al di fuori dell'ultima posizione.

Primo Tempo

Pressano subito i padroni di casa che però sono attaccati alti dagli ospiti che non fanno certo complimenti nei contrasti. E per vedere il primo pericolo verso la porta di Mastrantonio è necessario, prima, che il rientrante Sini del Monterosi becchi il primo giallo dall’arbitro (al 10’): solo al 17’ infatti si riesce a manovrare da parte a parte e a far arrivare dalla destra un cross dai piedi di Tribuzzi, sul quale Crialese riesce a spingere di testa dove il portiere ospite non arriva. E’ vantaggio che i rossoblu cercano di capitalizzare subito attaccando gli spazi che inesorabilmente il Monterosi comincia a lasciare. Così nella stessa azione, al 22’, prima Tumminello è anticipato e poi D’Ursi murato dalla difesa.

I contrasti continuano ad essere duri ed il gioco, conseguentemente poco fluido da ambo le parti ma al 26’ Vuthaj, involato in contropiede, non riesce a raggiungere Tumminello per un soffio. Ora gli ospiti provano a reagire conquistando due angoli consecutivi sui quali sale anche il centralone Mbende e trovando una conclusione (improbabile) da fuori su una respinta della difesa di casa. Poi torna il Crotone con D’Ursi che non riesce ad impattare di testa ma a pensare che il palleggio gli consenta di portare a casa il risultato. Ed invece al 33’ arriva un lungo traversone di Frediani che serve Bittante, il suo colpo di testa è letale con Dini non esente da responsabilità, è pareggio. Il Crotone prova a reagire subito ma il Monterosi torna a far valere quella che chiamiamo grinta anche se è qualcosa di più, arrivano altri due gialli, a Frediani e Piroli, ed un rosso alla panchina ospite. La gara diventa sporca e, quasi inspiegabilmente, complessa.

Secondo Tempo

Zauli cambia subito e torna al 3 5 2: entrano Bruzzaniti e Pannitteri per Crialese e D’Ursi. C’è uno scossone iniziale che porta la sud ad infiammarsi con Petriccione al 4’ che non inquadra la porta dal limite dopo l’azione manovrata Vuthaj, Tumminello. Ma risulta una specie di fuoco di paglia, nel senso che il Monterosi inizia a manovrare come non era certo riuscito nella prima frazione, rispondendo, colpo su colpo (a salve), ai tentativi dei padroni di casa. Al quarto d’ora la gara è succube di iniziative personali e tanti passaggi fuori misura. Al 16’ Pannitteri scuote Mastroantonio, poi sugli sviluppi dell’angolo Bove colpisce la traversa e sembra che si possa giocare di supremazia. Invece due minuti e Dini si deve superare su Piroli incredibilmente solo davanti al portiere rossoblu che sulla respinta è salvato dalla traversa colpita da Frediani. Entra così Gomez per Vuthaj per ristabilire l’accoppiata più prolifica con Tumminello, ma la gara continua ad essere difficile, a tratti tortuosa con Taurino che chiama dentro Ekuban e Di Francesco per Palazzino e Vano. Al 72’ possibile svolta con quello che sembra secondo giallo preso da Piroli ammonito nella prima frazione, invece era per Parlati, ne esce un parapiglia che fa beccare gialli anche a Mbende e Loiacono con 4 minuti persi tra spintoni e rientri dell’arbitro che ovviamente ritira il rosso per errata valutazione del numero di maglia. Al 78’ nuovo pericolo con una palla che Di Francesco fa sfilare per tutta la linea dell’area di rigore del Crotone che raggela Dini e compagni. Poin di nuovo Ekuban per gli ospiti e poi Gomez per il Crotone vicini alla marcatura. All’83’ è Tumminello a divorarsi il vantaggio su una ottima palla messa da Bruzzaniti. Poi altri calci, gialli e frenesia che sembra far gioco agli ospiti che hanno accarezzato di passare in vantaggio. Ma Pannitteri è l’ultimo a demordere anche di testa a due dal termine. Al terzo minuto dei 5 di recupero Bruzzaniti dai 30 metri sul centro sinistra, si guarda attorno non vede movimenti e scaglia un destro all’incrocio opposto che infiamma lo Scida. Prodezza notevole che porta i tre punti ma non cancella certo una prova che fa balbettare le pretese della squadra di Zauli di poter pretendere primissime posizioni di classifica.

Il tabellino

Crotone-Monterosi 2-1

CROTONE (4-4-2): Dini; Leo, Bove, Loiacono, Criaelese (dal 46’ Bruzzaniti); Tribuzzi, Felippe (dall’81’ Jurcec), Periccione, D’Ursi (dal 46’ Pannitteri); Tumminiello, Vuthaj (dal 68’ Gomez). All. Zauli

MONTEROSI (4-2-3-1): Mastrantonio; Piroli, Mbende, Sini, Bittante; Altobelli, Parlati; Fantacci (dall’84’ Silipo), Frediani (dall’84’ Di Renzo), Palazzino (dal 68’ Di Francesco); Vano (dal 68’ Ekuban). All. Taurino

RETI: Crialese (KR) al 17’; Bittante (MON) al 33’; Bruzzaniti (KR) al 93’

Arbitro: Enrico Gemelli

AMMONIZIONI: Sini (MON) al 10’; Frediani (MON) al 37’; Piroli (MON) al 38’; Parlati (MON) al 72’; Liacono (KR) al 75’; Mbende (MON) al 75’; Tribuzzi (KR) all’86’; Mastroantonio (MON) all88’; Bove (KR) al 90’; Bruzzaniti (KR) al 94’ ESPULSIONI: componente staff Monterosi al 40’