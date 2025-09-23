Il Crotone torna alla vittoria dopo il pirotecnico e spettacolare 3-3 in casa del Potenza di settimana scorsa. La formazione pitagorica infatti, davanti ai propri tifosi, ha battuto per 2-0 il Siracusa grazie alle reti di Cargnelutti e Gomez e sale a quota 8 punti in classifica dopo cinque giornate disputate nel campionato di Serie C (girone C). Dell'inizio stagionale dei crotonesi se ne è parlato a 11 in Campo, format di LaC TV e condotto da Maurizio Insardà, in onda ogni lunedì alle ore 21:30 sul canale 11 del digitale terrestre.

Vrenna predica cautela

Ospite della trasmissione è stato Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone: «Non siamo rammaricati, anche perché sapevamo che questo era un campionato difficile e con squadre che hanno speso parecchio e con budget importanti. Da parte nostra, vogliamo sicuramente centrare i play off e poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato».

Tre punti ritrovati dunque, dopo la pazza partita di Potenza: «Quella sfida - ammette il dg - ci ha lasciato l'amaro in bocca ma il calcio è fatto di episodi e contro di noi il Potenza ha trovato tre eurogol, e non tutte le domeniche si trovano. Certamente è stata una partita molto bella e tra due squadre che giocano a calcio. Quanto alla vittoria sul Siracusa, non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo e rimanere con i piedi per terra. I cicli vanno e vengono e noi cercheremo di ripeterci nel corso degli anni».