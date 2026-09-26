Musso e Zunno spingono i pitagorici verso il primo successo della stagione. Nonostante l’inferiorità numerica, il Crotone difende il risultato e cancella il -6

Il Crotone conquista la prima vittoria della stagione e trova i primi tre punti effettivi del campionato di Serie C. Allo stadio Ezio Scida, i pitagorici superano 2-1 la Salernitana nella settima giornata e cancellano così la penalizzazione iniziale di sei punti. Una vittoria pesante per la formazione rossoblù, che riesce a interrompere il digiuno di punti dopo un avvio di campionato complicato. Il successo consente infatti al Crotone di salire a quota zero in classifica: la squadra resta ultima, ma con la penalizzazione completamente riassorbita.

Il Crotone parte forte e al 10’ trova il vantaggio: cross dalla destra di Armini e colpo di testa di Musso, che spedisce il pallone all’incrocio dei pali. La Salernitana prova a reagire, ma i padroni di casa raddoppiano al 22’. Veltri serve Zunno in area e il numero 96 rossoblù controlla e batte Galeotti per il 2-0. La gara cambia però al 25’, quando la Salernitana accorcia le distanze. Achik entra in area e prova il tiro-cross, Merelli respinge, ma Villa è il più rapido e deposita il pallone in rete.

Al 30’ il Crotone rimane in dieci uomini: Merelli stende D’Ursi al limite dell’area e viene espulso. Greco è costretto a inserire Martino tra i pali al posto di Tordini. I pitagorici stringono i denti e riescono a conservare il vantaggio fino all’intervallo.

Nella ripresa la Salernitana cerca il pareggio, mentre il Crotone prova a sfruttare gli spazi in contropiede. I rossoblù sfiorano il tris al 20’: sugli sviluppi di un corner, Veltri tocca con la punta e il pallone termina fuori di pochissimo.

La Salernitana aumenta la pressione nel finale, ma la difesa del Crotone regge. Al 36’ La Gumina calcia verso la porta, Barcella respinge e i granata chiedono un possibile rigore attraverso la revisione dell’episodio: la decisione di campo viene confermata.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Crotone può festeggiare una vittoria che vale molto più dei tre punti: per la prima volta in stagione, la squadra pitagorica raggiunge infatti quota zero, azzerando completamente il -6 con cui aveva iniziato il campionato.