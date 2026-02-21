Il mister degli Squali alla vigilia del match casalingo contro i pugliesi: «Ogni gara va vissuta come una battaglia. Intensità, attenzione e sostegno del pubblico saranno decisivi per provare a fare qualcosa di eccezionale»

Dopo una preparazione intensa, con diverse doppie sedute al centro sportivo come anticipato da mister Longo dopo la gara con il Picerno, è arrivata la conferenza pre partita in vista della sfida interna contro il Foggia, in programma domenica allo Scida alle 17.30.

L’allenatore rossoblù ha sottolineato le difficoltà della gara: «Affronteremo un Foggia completamente nuovo, guidato da Pazienza, che sta costruendo autostima e senso di appartenenza nella sua squadra. Dobbiamo mettere in campo fame e determinazione, la stessa che metteranno i nostri avversari, anzi di più».

Dopo cinque risultati utili consecutivi, la brutta sconfitta a Picerno ha riaperto il discorso classifica, con il Cerignola che insidia il sesto posto. Longo ha commentato: «Ho sempre detto che ogni partita va vissuta come una battaglia a sé. Picerno è stato un incidente di percorso, ma non dobbiamo analizzarlo troppo: ora contano concentrazione e carattere».

Per la ventottesima giornata tornano a disposizione alcuni elementi, come Gallo, scontato il turno di squalifica, mentre Andreoni e Marazzotti restano indisponibili: «Al di là delle assenze e dei ritorni, le scelte le farò dopo la rifinitura, in base alla prontezza mentale e fisica dei giocatori».

Contro il Foggia serviranno intensità, attenzione e il sostegno del pubblico rossoblù, chiamato a ritrovare entusiasmo dopo il quasi forfait nelle ultime gare casalinghe: «Ogni partita è uno snodo importante – ha concluso Longo – stiamo spingendo tutti per fare qualcosa di eccezionale. Domani sera vedremo cosa sarà il nostro meglio».