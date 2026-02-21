Il mister degli Squali alla vigilia del match casalingo contro i pugliesi: «Ogni gara va vissuta come una battaglia. Intensità, attenzione e sostegno del pubblico saranno decisivi per provare a fare qualcosa di eccezionale»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Dopo una preparazione intensa, con diverse doppie sedute al centro sportivo come anticipato da mister Longo dopo la gara con il Picerno, è arrivata la conferenza pre partita in vista della sfida interna contro il Foggia, in programma domenica allo Scida alle 17.30.
L’allenatore rossoblù ha sottolineato le difficoltà della gara: «Affronteremo un Foggia completamente nuovo, guidato da Pazienza, che sta costruendo autostima e senso di appartenenza nella sua squadra. Dobbiamo mettere in campo fame e determinazione, la stessa che metteranno i nostri avversari, anzi di più».
Dopo cinque risultati utili consecutivi, la brutta sconfitta a Picerno ha riaperto il discorso classifica, con il Cerignola che insidia il sesto posto. Longo ha commentato: «Ho sempre detto che ogni partita va vissuta come una battaglia a sé. Picerno è stato un incidente di percorso, ma non dobbiamo analizzarlo troppo: ora contano concentrazione e carattere».
Per la ventottesima giornata tornano a disposizione alcuni elementi, come Gallo, scontato il turno di squalifica, mentre Andreoni e Marazzotti restano indisponibili: «Al di là delle assenze e dei ritorni, le scelte le farò dopo la rifinitura, in base alla prontezza mentale e fisica dei giocatori».
Contro il Foggia serviranno intensità, attenzione e il sostegno del pubblico rossoblù, chiamato a ritrovare entusiasmo dopo il quasi forfait nelle ultime gare casalinghe: «Ogni partita è uno snodo importante – ha concluso Longo – stiamo spingendo tutti per fare qualcosa di eccezionale. Domani sera vedremo cosa sarà il nostro meglio».