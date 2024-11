La squadra al completo, lo staff tecnico e la dirigenza attenderanno i cittadini e i tifosi rossoblù giovedì alle 21 al piazzale Ultras della città pitagorica per la presentazione ufficiale

L’appuntamento è per giovedì alle 21 al piazzale Ultras per la presentazione ufficiale del Crotone: all'evento sarà presente la squadra al completo, compresi gli ultimi arrivati, lo staff tecnico e ovviamente la dirigenza. La serata – si legge in una nota pubblicata sul sito della squadra calabrese approdata in serie A - sarà presentata dal presidente Raffaele Vrenna che sarà affiancato da Massimo Proietto, giornalista Rai, e Marina Presello, giornalista Sky.



"La società - conclude la nota - invita tutta la cittadinanza e i tifosi rossoblù a prendere parte all'evento, per sostenere la squadra e trasferire a calciatori e tecnico tutto il calore necessario per affrontare con successo la prima giornata di campionato".