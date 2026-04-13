Allo stadio Ezio Scida riflettori accesi questa sera per Crotone-Catania, gara valida per la 36ª giornata di Serie C (ore 20:30). Sfida dal peso specifico elevato in chiave classifica: i rossoblù, sesti, cercano punti per blindare la posizione e arrivare nel miglior modo possibile alla volata finale, mentre il Catania, seconda forza del torneo, punta a consolidare il proprio piazzamento.

Alla vigilia, il tecnico Emilio Longo ha inquadrato la sfida come un passaggio chiave anche in ottica post season: «Abbiamo un’opportunità di testare cosa significherà fare i playoff contro squadre che probabilmente arriveranno seconde e partiranno dai quarti di finale. Questa partita ci permette di capire con chi dovremo confrontarci per pensare a un cammino lungo».

Longo parla di «ulteriore banco di prova» e invita a non considerare chiusi i giochi: «La classifica non è consolidata né per loro né per noi. Dentro questa partita c’è anche la necessità di mettere in cassaforte la nostra posizione».

Poi il focus sulla crescita della squadra: «Nelle ultime 15 partite siamo secondi solo al Benevento, con 27 punti conquistati. È un dato eccellente che certifica la maturità raggiunta. Ora vogliamo continuare su questa strada e capire davvero chi siamo». A dirigere l’incontro sarà Stefano Striamo della sezione AIA di Salerno, già incrociato dal Crotone in stagione con esiti positivi.