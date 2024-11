Si chiude con una vittoria in rimonta la 33esima giornata del Crotone. Allo Scida sembra un buono inizio quello dellla formazione pitagorica subito alto e reattivo con D’Errico che ci prova al 3’ minuto calciando alto. Poi, d’un tratto, si spegne tutto. Jallow, solo davanti Branduani, non c’entra la porta e addirittura al 18’ Semenzato porta avanti i suoi che rischiano di raddoppiare in almeno due occasioni. Tranne una punizione crossata di Petriccione che scheggia il palo fino al 35’ il Crotone praticamente non la gioca. Per il resto del primo tempo solo sprazzi di volontà di singoli che vorrebbero caricarsi il mondo sulle spalle, decisivi passi indietro anche rispetto ad Andria.

La ripresa si apre con un fallo di mano commesso da Cuomo in area pitagorica. L’arbitro concede la massima punizione. Dal dischetto, al 3’ minuto, Barillà raddoppia. Al 18’ il Crotone dimezza le distanze con il colpo di testa di Tribuzzi servito da Chiricò. Gli squali sono sfiorano il pari due minuti più tardi ma il tiro di Tribuzzi va a sbattere sul palo.

Al 32' arriva il pareggio pitagorico. Angolo dalla sinistra battuto da Tribuzzi, prolungato da Golemic di testa e deviato in rete , in spaccata, da Gomez. Gli squali si scatenano e al 40' trovano il gol del sorpasso. A segnare ci pensa D'Errico che di destro, su invito dalla destra di Calapai, fulmina Bisogno sul suo palo. In pieno recupero gli squali vanno vicini alla quarta rete con Gomez, servito da D'Ursi. La partita si spegne qui.

Il tabellino

CROTONE: Branduani; Cuomo, Golemic, Gigliotti (1’st Giron); Spaltro (15’st Calapai), Petriccione, Vitale (1’st Awua); Tribuzzi (44’st D’Ursi); Chiricò (48’st Pannitteri), D’Errico; Gomez. A disp.: Dini, Martino, Papini, Bove, Carraro, Crialese, Cernigoi. All. Zauli

VITERBESE: Bisogno; Marenco (30’st Ingegneri), Monteagudo, Riggio; Pavlev, Semenzato, Megelaitis, Rabiu (27’st Mungo), Devetak; Barillà (27’st Mastropietro); Jallow (21’st Marotta). A disp.: Dekic, D’Uffizi, Polidori, Andreis, Mbaye, Montaperto. All. Lopez

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino

MARCATORI: 17’pt Semenzato (V), 3’st Barillà (V) su rigore, 18’st Tribuzzi (C), 32’st Gomez (C)

AMMONITI: Tribuzzi (C), Cuomo (C), Marenco (V), D’Errico (C), Mastropietro (V), Riggio (V)

SPETTATORI: 3.952