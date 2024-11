Una conferma, che giunge al termine di una gran bella prova. Tobia Giuseppe Loriga rimane titolare della corona dei pesi welter.

Il titolo italiano resta così in mano al pugile crotonese, capace di piegare ai punti il valido Dario Socci, in un confronto al meglio delle dieci riprese. Nonostante gli undici anni di differenza, Loriga ha saputo resistere fino al termine, mettendo a segno i colpi necessari per superare, sia pure ai punti, un validissimo avversario.

Due dei tre giudici hanno dato al crotonese un leggero vantaggio (96-94), mentre il terzo giudice si è pronunciato per la parità. Questo a dimostrazione di un match combattuto ed equilibrato: decisamente una gran bella finale.

Potenza e tecnica da parte di Loriga, ma anche testa per adeguarsi alla boxe di Socci, regalandosi un’altra soddisfazione. Costanza e carattere fanno parte del suo percorso, avviato nella palestra della “Kroton Boxe” alle dipendenze dell’indimenticato papà Salvatore, il quale nella citta pitagorica ha allevato numerosi atleti, poi diventati protagonisti sul ring.

Nella stessa palestra Tobia, il fratello Stefano e il figlio Pierfrancesco allevano quei giovani che si avvicinano al pugilato. Sul ring, a 43 anni, lo “squalo di Crotone” ha difeso il titolo italiano dei pesi welter, dimostrando ancora una volta che passione e sacrifici, tecnica e coraggio, fanno parte del suo essere uomo e pugile. Il campione dei pesi welter è ancora Tobia Giuseppe Loriga.