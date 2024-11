Il 21 novembre del 2021, il Cosenza guidato in panchina da Marco Zaffaroni pareggia sul campo del Parma per 1-1. Il gol di Tiritiello nel finale riequilibra una partita che i ducali stavano conducendo grazie alla rete in apertura siglata da Juric. Quella mancata vittoria, ma soprattutto il 14esimo posto dopo 13 giornate di campionato, due giorni dopo, costò la panchina ad Enzo Maresca, che saluta Parma ed il calcio italiano. La sua prima esperienza da primo allenatore nella sua nazione, dura poco meno di 5 mesi.

Protagonista in Inghilterra

L’ex centrocampista della Juventus, classe 1980, torna in Inghilterra, dove negli anni precedenti era già stato vice allenatore del West Ham e tecnico delle giovanili del Manchester City. Nella scorsa annata diventa il vice di Guardiola con i Citizens. Sarà una stagione che si concluderà in trionfo con la gloria di Istanbul ed il triplete. L’1-0 contro l’Inter vale l’agognata prima Champions League per il City. Maresca ringrazia ma in estate accetta la corte del Leicester, appena retrocesso in Championship, la Serie B inglese.

Campionato dominato

Il suo Leicester sta dominando il campionato. Al momento è primo con 10 punti di vantaggio sulla seconda. Su 26 partite disputate ha totalizzato 21 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. È dei Foxes, guidati ancora dal 36enne Jamie Vardy autore di 6 reti, il miglior attacco e miglior difesa del campionato (58 gol fatti e 18 subìti). Il Leicester sta viaggiando ad una media punti di 2,5 a partita. A Parma evidentemente non ha avuto il tempo necessario. Oggi, il gol di Tiritiello ed il Cosenza sembrano davvero lontani anni luce da Enzo Maresca.