Nel campionato di Serie D si prospetta un mini tour de force con tre gare in otto giorni. Partita interna per i gialloblù di Campilongo. Rende in Sicilia, San Luca in casa e riposo per il Cittanova

Saranno otto giorni particolarmente intensi nel campionato di Serie D. Il turno infrasettimanale di mercoledì richiederà uno sforzo non indifferente a tutte le squadre e allora il Cittanova può ringraziare il turno di sosta previsto dal calendario, per preparare al meglio i prossimi impegni. Dopo aver riposato, torna invece a giocare il San Luca. La squadra di Pasqualino Canonico riceve il Licata, formazione complicata da affrontare. I gialloblù se la giocano a viso aperto su ogni campo, ma questo San Luca ha i mezzi per far sua la partita. Intanto la squadra reggina ha annunciato l’ingaggio di Pietro Santapaola, classe 2003, in precedenza anche nelle giovanili del Cosenza.

Trasferta in Sicilia per il Rende, atteso dal Città di S.Agata, mentre il Castrovillari non andrà in Campania a cercare punti salvezza in casa del Portici: è stata infatti rinviata la gara proprio alla vigilia. All’interno del gruppo squadra del Portici sono emersi diversi casi di positività al covid, per cui nulla da fare.

Infine, torna al D’Ippolito il Lamezia Terme. L’obiettivo è quello di conquistare l’intera posta in palio, per allungare la striscia vincente e alimentare le speranze di promozione. Sulla carta l’impegno sembra agevole per la squadra di Campilongo: arriva infatti il Giarre, penultimo della classifica. Ma meglio non fidarsi e quindi domenica è bene giocare con la giusta intensità per conquistare i tre punti.

Gare e arbitri 23ª giornata

Acireale-Trapani (Dylan Marin di Portogruaro)

Cavese-Sancataldese (Simone Gavini di Aprilia)

Città S. Agata-Rende (Andrea Valentini di La Spezia)

Fc Lamezia-Giarre (Mauro Stabile di Padova)

Gelbison-Biancavilla (Valerio Vogliacco di Bari)

Paternò-Santa Maria Cilento (Sebastian Petrov di Roma)

Portici-Castrovillari rinviata causa covid

Real Aversa-Troina 1-0 (giocata sabato)

San Luca-Licata (Ciro Aldi di Lanciano)

Riposa: Cittanova