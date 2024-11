La vicinanza del club biancoverde ai ducali, potrebbe portare a Lamezia Federico Giunti

LAMEZIA TERME - Il Parma starebbe spingendo Federico Giunti verso Lamezia Terme. A lui verrebbe affidata la panchina biancoverde in virtù del legame tra ducali e vigorini. Una vicinanza che andrebbe così a rafforzare l'intesa tra le due società. L'eventuale arrivo di un allenatore gialloblù faciliterebbe, infatti, l'approdo in biancoverde di promettenti giovani della "cantera emiliana". Lontano, quindi, il fattore "continuità" rappresentato da Costantino. Restano in corsa però, anche Giovanni Tedesco ed Alessandro Erra.