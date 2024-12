Diciannovesima puntata di “11 in campo” eccezionalmente oggi pomeriggio in diretta alle 15.00 su LaC Tv. Conduce Maurizio Insardà, con la partecipazione di Nicola Binda. In studio interverrà il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro, mentre saranno in collegamento via Skype i giornalisti Antonio Ciampa de Il Quotidiano del sud e Antonio Lopez di Rai Sport.

La diciannovesima giornata di campionato è stata caratterizzata dalla grande vittoria del Pisa contro il Sassuolo nel big-match di Santo Stefano, del “pazzo” derby tra Cosenza e Catanzaro, con la sfida che si è conclusa in parità al 106’ e la Var che ha fatto di tutto di più nel bene e nel male. Pareggiano in quattro: Brescia-Modena; Sampdoria-Carrarese; Spezia-Mantova e il derby calabro. Vittorie casalinghe per il Palermo contro il Bari, la Reggiana contro la Juve Stabia, il Frosinone contro la Salernitana e in trasferta la Cremonese a Cesena e il Cittadella contro il Sudtirol.

Come vederci

L'appuntamento con “11 in campo” è oggi alle 15:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.