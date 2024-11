Ottimo esordio quello del Sambiase in Serie D che in una delle gare che si prospettava tra le più insidiose del campionato riesce ad avere la meglio sulla corazzata del Siracusa grazie alla rete dal dischetto di Zerbo. Archiviata la pratica siciliana, la squadra di Morelli è chiamata ad un’altra difficile sfida nel derby calabrese con la Vibonese, reduce dal pareggio con il Nissa.

In occasione della sfida al “Luigi Razza” è intervenuto ai nostri microfoni l’attaccante giallorosso Gabriele Zerbo con il quale abbiamo ripercorso la gara con il Siracusa e fatto il punto sulla prossima sfida con la Vibonese. «Alla vigilia della gara con il Siracusa, eravamo consapevoli di incontrare una delle compagini favorite al salto di categoria - ci dice il calciatore del Sambiase -, con alcuni dei giocatori avversari abbiamo giocato insieme in passato mentre altri li ho affrontati da avversario per cui ero consapevole del valore della squadra siciliana».

«Tuttavia - prosegue Serbo - non ho mai avuto nessun dubbio che avremmo fatto una grande prestazione, abbiamo strameritato la vittoria, lavoriamo tanto in settimana e sono felice che insieme ai miei compagni, al mister e allo staff siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Tutto ciò è merito di tutti, soprattutto della società che non ci fa mancare niente».

In merito alla rete davanti al pubblico giallorosso e alla propria famiglia, Zerbo non nasconde l’emozione: «È stato bello , mi hanno preso per dare una mano importante soprattutto con la mia esperienza e sono felice di prendermi questa responsabilità. Segnare gol davanti ai tifosi, ai miei genitori, a mia moglie e ai miei figli è stato il massimo che potessi sperare in quella giornata. Non voglio peccare di presunzione ma mi aspettavo qualcosa del genere e sono contento che sia andata così».

Adesso per il Sambiase arriva il derby calabrese contro la Vibonese: «Terminata la partita con il Siracusa io già pensavo alla Vibonese - dice Zerbo -. Prepariamo tutte le partite con massima attenzione, studiando e lavorando su ogni minimo dettaglio come una squadra e società da categoria superiore. Siamo un’ ottima squadra, abbiamo sempre sicurezza e autostima molto alte a prescindere le dai risultati perché crediamo molto nei nostri mezzi e in quello che facciamo. Noi possiamo mettere in difficoltà tutti e l’abbiamo dimostrato più volte ma la e importante rimanere concentrati e con i piedi per terra perché il cammino è lungo e non possiamo permetterci di distrarci. Sono fiero dei miei compagni e sono sicuro che diremo la nostra in questo campionato molto competitivo».