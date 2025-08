Un Sambiase che si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie D non più con l'etichetta di neopromossa, ma con alle spalle una semifinale play off. Con queste consapevolezze il club giallorosso prosegue il suo avvicinamento alla prossima stagione, pur essendo cambiato molto nell'organico rispetto a qualche mese fa. L'intento comunque rimane sempre quello di confermarsi tra i grandi del calcio interregionale.

La panoramica del ds Samele

L'avvento di agosto dunque avvicina sempre di più il fischio d'inizio, ma con la compagine sambiasina che è già avanti dal momento che è in ritiro da una settimana. tra ambizioni, mercato e strategie è stato il direttore sportivo Nicola Samele a fare una panoramica in esclusiva ai microfoni di Lac News24: «La nostra consapevolezza è sempre quella di avere una società organizzata, seria e che ci permette di lavorare al meglio. Quest'anno continueremo il percorso che abbiamo intrapreso ormai da due anni a questa parte e che ha portato prima la vittoria del campionato di Eccellenza e con i play off dello scorso anno in Serie D. Sono inoltre convinto che con la nostra organizzazione potremmo toglierci altre soddisfazioni».

Un mercato dinamico quello fatto finora, incentrato anche sui migliori Under in circolazione. Lo stesso Samele spiega la strategia utilizzata in questa campagna di rafforzamento estiva: «Per quanto concerne gli Over, sono tutti giocatori che volevamo fin dal primo momento, quindi senza ripensamenti, e grazie alla serietà della società le trattative si sono rivelate anche abbastanza veloci perché ormai i calciatori hanno fiducia nel Sambiase. Quanto agli Under, invece, ci siamo rivolti soprattutto al mercato calabrese perché in Calabria ci sono Under importanti. Quelli su cui abbiamo puntato lo sono e speriamo di avere ragione».

Ritiro e obiettivi

Insomma, un mercato oculato e dritto che non dovrebbe più regalare colpi di rilievo ma, anzi, un lieve lavoro di sfoltimento: «Non dovrebbero esserci altri colpi - continua il direttore sportivo giallorosso - anche perché attualmente siamo in tenta e abbiamo qualche ragazzo in prova che a breve decideremo se confermare o meno».

Tutte valutazioni che si stanno facendo nel ritiro che ormai da circa una settimana si sta svolgendo alla Giurranda, nei pressi del comune di Platania: «Stiamo lavorando con l'umore altissimo - conclude Samele - e con la squadra al completo perché abbiamo voluto dare a mister Tony Lio il quadro completo in modo da lavorare sul gruppo base sin da subito. Ambizioni? Prima dobbiamo pensare a salvarci, soprattutto se si considera il nostro budget e quello speso da altre squadre. Poi, nel corso del campionato, vedremo dove saremo e faremo le dovute valutazioni».